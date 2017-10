Spolnega nadlegovanja na delovnem mestu izjemno veliko, a žrtve molčijo 

Spolnega nadlegovanja na delovnem mestu je verjetno veliko več, kot se zdi oziroma je prijav. (Foto: Thinkstock)

Kar polovica Britank se je na delovnem mestu ali kraju študija soočila s spolnim nadlegovanjem, je pokazala anketa BBC. Nadlegovanje je občutila tudi petina moških, so dodali. Od žensk, ki so priznale, da so bile žrtve spolnega nadlegovanja, jih kar 63 odstotkov tega ni prijavilo, tudi 79 odstotkov moških je dogajanje zamolčalo.

Anketo je za BBC opravila agencija ComRes, pogovarjali so se z več kot 2000 ljudmi. Nastala pa je na podlagi vse več razkritij o dogajanju v filmski industriji, kjer so mediji razkrili številne grozljive podrobnosti o odnosu Harveyja Weinsteina do žensk, ki jih je nadlegoval, spolno napadel in posilil.

Zgodba je sicer prinesla tudi nekaj dobrega, na glas smo se o tej problematiki začeli pogovarjati in številnim žrtvam je dala pogum, da obelodanijo svojo zgodbo. Prek družbenih omrežjih se tako z oznako ''tudi jaz'' (''me too'') širijo izpovedi žrtev, ki so doživele poniževalen odnos na delovnem mestu.

Aktivistka Tarana Burke, ki je že pred desetimi leti sprožila to kampanjo v ZDA, je poudarila, da je zdaj pravi trenutek za spremembe, kako gledamo na spolna nadlegovanja.

Kaj je pokazala anketa?

Skoraj vsaka tretja ženska v Sloveniji je žrtev verbalnega spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, vsaka šesta pa je žrtev fizičnega nadlegovanja. To je pokazala zadnja raziskava, ki je bila narejena na to temo v Sloveniji, a je stara že deset let, so ugotavljali v rubriki Inšpektor marca letos.

Anketa BBC Radio 5 je zajela 2031 odraslih Britancev. 37 odstotkov vprašanih - od tega 53 odstotkov žensk in 20 odstotkov moških - je zatrdilo, da so bili žrtve spolnega nadlegovanja - od neprimernih komentarjev do spolnih napadov na delovnem mestu. Četrtina je dejala, da so bili žrtve žaljivih šal s spolno tematiko, eden od sedmih pa je bil žrtev neprimernega dotikanja. Ena od desetih žensk je bila spolno napadena, navaja BBC.

In kdo so krivci? Večina žensk (30 odstotkov) je bila tarča nadrejenega ali starejšega sodelavca, ena od desetih žensk pa je zaradi nadlegovanja dala odpoved ali zapustila kraj študija.

Žrtve tudi moški

BBC je navedel tudi zgodbo moškega, ki je želel ostati anonimen, kako ga je nadlegovala nadrejena. ''Neprestano je komentirala moj izgled in kako sem oblečen, spraševala me je o tem, kaj mi je všeč na ženskah,'' je dejal in dodal, da so se komentarjem v večinsko ženskem kolektivu nasmejale, sam pa se je počutil zelo neprijetno. Njegova zgodba se je tako končala z depresijo in tesnobo, je še pojasnil za britanski medij.

Sarah Killcoyne iz Cambridgeja pa je za BBC News povedala, da sta jo napadla moška, ko se je še šolala - ko je bila najstnica, jo je napadel šolski učitelj, nato še profesor na kolidžu.

Po razkritju vseh Weinsteinovih grdobij, za katere on sicer pravi, da so ženske v to privolile, so se s svojimi zgodbami javile tudi številne znane osebnosti, da bi še bolj vzpodbudile javnost k razkrivanju teh zločinov.

Na Otoku sta se oglasili tudi poslanki Jess Phillips in Mary Creagh. Phillipsova je za London Evening Standard dejala, da se je pred leti zbudila na zabavi in zalotila svojega šefa, kako jo skuša sleči. Creaghova pa je dejala, da jo je kot sedemletno deklico nadlegovalo 12 dečkov.