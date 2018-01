FOTO: Kurz ob dnevu spomina na žrtve holokavsta: Nosimo jasno zgodovinsko odgovornost

Svet danes obeležuje mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Na ta dan pred 73 leti so sovjetski vojaki osvobodili preživele v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Žrtev se bodo danes spomnili v nekdanjem taborišču, po svetu, tudi v Sloveniji, dogodki se vrstijo že več dni. ZN letos opominjajo na skupno odgovornost za spomin na holokavst.

V Auschwitzu je med drugo svetovno vojno v plinskih celicah ali poskusih nacističnih znanstvenikov umrlo med 1,1 in 1,5 milijona ljudi, pretežno Judov. V holokavstu je umrlo skupaj okoli šest milijonov Judov. V nacističnih in fašističnih koncentracijskih taboriščih je bilo zaprtih tudi 63.000 slovenskih internirancev. 12.000 se jih nikoli ni vrnilo.

Združeni narodi so leta 2005 razglasili 27. januar za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. (Foto: AP)

Združeni narodi so leta 2005 razglasili 27. januar za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, od leta 2008 ga obeležujemo tudi v Sloveniji.

ZN so ob letošnjem spominskem dnevu v ospredje postavili skupno odgovornost za spomin in izobraževanje o holokavstu. Ta tema izpostavlja svetovno dimenzijo holokavsta ter spodbuja izobraževanje o njem, da bodo prihodnji rodovi odločno zavračali vse oblike rasizma, nasilja in antisemitizma. Holokavst je pomemben mejnik v zgodovini, nauki iz njega pa nas lahko veliko naučijo o nevarnostih ekstremizma in preprečevanju genocida, poudarjajo ZN.

V Nemčiji v znamenju opozoril pred novim valom antisemitizma

Nemška kanclerka Nemška kanclerka Angela Merkel je na mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta posvarila pred naraščajočim antisemitizmom v Nemčiji. Kanclerka je ob tem zatrdila, da si bo v novi nemški vladi, o kateri sicer še vedno potekajo pogajanja, prizadevala za ureditev nove funkcije - komisarja za antisemitizem. Ta bi deloval predvsem na področju naraščajočega sovražnega govora proti Judom, Izraelcem in migrantom.

Pomembno je ohraniti spomin na milijone žrtev holokavsta, saj so antisemitizem, rasizem in sovraštvo do drugačnih v današnjem času še posebej pereča tema, je povedala Merklova. "Nepredstavljivo in sramotno je, da ne obstaja nobena judovska institucija, ki ne bi imela policijske zaščite, naj bo to šola, vrtec ali sinagoga," je še dejala.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je ob današnji priložnosti spomnil na odgovornost Avstrije pri holokavstu. Avstrijce je ob tem pozval, naj ne pozabijo "žalostnih in sramotnih dni v marcu 1938", ko je Avstrija z odprtimi rokami sprejela nacistične enote in na referendumu podprla priključitev k tretjemu rajhu.

Slovesnosti potekajo po vsej Evropi. (Foto: AP)

"Nosimo jasno zgodovinsko odgovornost in vlada to priznava," je danes zapisal na Twitter profilu.

Po besedah predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja pa nas današnji dan opominja, da se moramo vztrajno boriti proti sovraštvu, diskriminaciji in razčlovečenju. Dodal je, da antisemitizem ne ogroža le Judov, ampak je resna grožnja odprti in svobodni družbi.

Brglez pozval, naj bo spominjanje upanje za prihodnost

Predsednik Državnega zbora Milan Brglez je v petkovem nagovoru poslancem izpostavil, da je "v času, ko nestrpnost in sovraštvo do sočloveka spet nevarno stopata skozi družbe, v katerih živimo, spomin na zablode, ki se ne smejo nikoli ponoviti, ključnega pomena". Ob tem je pozval, naj to spominjanje ne bo zgolj pogled v preteklost, ampak tudi opozorilo in upanje za prihodnost, da nekoč morda junaštvo in dobrota vendarle enkrat in za vselej premagata zlo.

Slovesnosti ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta te dni tradicionalno potekajo po vsej Evropi.