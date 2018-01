Sporočilo o raketi, ki se približuje Havajem, je bilo poslano namerno. Uslužbenec je menil, da obstaja nevarnost

Čeprav je bilo sprva rečeno, da je uslužbenec havajske službe za nujne primere (EMA) nujno sporočilo prebivalcem o balistični raketi, ki se jim približuje poslal po nesreči, "s pritiskom na napačen gumb", se je izkazalo, da je to storil namerno, saj je dejansko verjel, da obstaja nevarnost, je sporočila Federalna komisija za komunikacije (FCC).

Napaka, ki je med prebivalci in turisti sprožila vsesplošen preplah, se je zgodila med menjavo izmen, ko je uslužbenec, ki je prišel zamenjat svojega nočnega kolega, njegova testna navodila za ravnanje v primeru izrednega dogodka, ki so bila namenjena interni uporabi, razumel kot prava in se ravnal po njih.

Uslužbenec, katerega ime javnosti ni znano, je komisiji podal pisno izjavo, v kateri je zapisal, da je verjel, da obstaja resna nevarnost. V računalniškem meniju je med opcijama "realno" in "poskusno" izbral prvo možnost, na vprašanje: "Ali ste prepričani, da želite poslati ta alarm?", odgovoril pritrdilno in sporočilo je bilo poslano.

Zaradi napake ga je vodja službe za nujne primere odpustil, nato pa je odstop podal tudi sam.

Izkazalo se je, da je bilo sporočilo poslano namerno. (Foto: AP)

Spomnimo

Prebivalci Havajev so 13. januarja zjutraj na svoje mobilne telefone prejeli SMS sporočilo, v katerem je z velikimi tiskanimi črkami pisalo: "Balistična raketa se približuje Havajem. Takoj poiščite zatočišče! To ni vaja!" Sporočilo je bilo poslano ob 8.07 po lokalnem času. Šele 38 minut pozneje so ljudje izvedeli, da je šlo za lažni preplah.

Matt Lopresti je bil doma, ko je prejel sporočilo. Z družino so zavetje poiskali v kopalni kadi. "Z ženo sva pograbila otroke in zaloge, pripravljene za nujne primere, in skrili smo se v najmanjšo sobo naše hiše – kopalnico. Ko sva jih dala v kad, smo zmolili in poskušali ugotoviti, kaj za vraga se dogaja, saj ni bilo slišati nobenih siren," je opisal za lokalni KGMB. "V takšni situaciji ne moreš storiti veliko več. Storili smo, kar smo lahko. In zelo sem jezen, ker ne bi smelo biti tako lahko, da nekdo naredi tako ogromno napako!" je še dodal.

Možnost prejemanja nujnih obvestil je tamkajšnjim prebivalcem na voljo zaradi bližine dosega raket iz Severne Koreje. Decembra je država sicer prvič po koncu Hladne vojne testirala tudi sirene za opozorilo pred jedrskim napadom.

Izboljšali bodo sistem za pošiljanje opozoril

"Havaji v tem primeru niso imeli zadostnih varnostnih ukrepov," je dejal predsednik komisije Ajit Pai. "Neverjetno je, da nihče ni bil poškodovan," pa je pripomnil član komisije Mike O’Reilly.

Komisija je nato glasovala o izboljšanju alarmnega sistema, ki bo omogočal, da bo pošiljanje opozoril geografsko veliko bolj natančno kot je zdaj. Gre za velik korak, saj so službe za nujne primere pogosto v težkih situacijah, ko se odločajo o pošiljanju opozoril pred požari, orkani in drugimi izrednimi dogodki. Zavedajo se namreč, da morajo ljudi, ki so ogroženi, posvariti pred nevarnostjo, hkrati pa ne prestrašiti tistih, ki niso v neposredni nevarnosti.

Oktobra lani, na primer, je bila služba za nujne primere v Kaliforniji tarča kritik, ker ljudem ni poslala opozorila pred požari, za katere so posledično izvedeli prepozno. Zaposleni so se branili, češ da niso hoteli vznemirjati ljudi, ki ne živijo na tem območju. "Ko udari katastrofa, je pomembno, da Američani, ki so ogroženi, dobijo zanesljive informacije, da lahko poskrbijo za svojo varnost in varnost svojih dragih. Ljudje ne smejo ostati brez potencialno življenjsko pomembnih informacij samo zato, ker je sistem obveščanja zastavljen preobširno," je še dejal Pai.

Izboljšan sistem naj bi začeli uporabljati novembra leta 2019.