Sprejem za Melanio minil brez bodoče prve dame

Bodoča prva dama ZDA Melania Trump se v torek ni udeležila gala sprejema v njeno čast, ki ga je organizirala Mednarodna organizacija pobratenih mest (Sister Cities International) v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom, vendar je bila, kot je sporočila, za dogodek, ki se ga je udeležilo več kot 400 povabljenih, hvaležna.

"Zelo smo ponosni, da lahko kot največja in najstarejša slovenska organizacija v Ameriki podpremo ta dogodek v čast prve Slovenke v Beli hiši. Volitve včasih delijo ljudi, vendar Slovenci v Ameriki razumemo, da moramo stopiti skupaj, ker so naši predniki prišli iz težavnih razmer, da živijo v svobodi. Zelo smo ponosni," je zatrdil predsednik Kranjsko slovenske katoliške jednote (KSKJ) Rudolph Krasovec, ki je finančno podprla sprejem.

Melanie Trump povabljeni gostje niso dočakali, so se pa lahko posladkali s potico in kremnimi rezinami. (Foto: AP)

Na vprašanje, ali je Slovenija zdaj postala druga najpomembnejša država sveta, je Krasovec z nasmehom odgovoril, da je Slovenija najpomembnejša država, ker so iz nje prišli njegovi stari starši. Resneje pa je dodal, da je bila Slovenija že doslej pomembna, v prihodnje pa bo v ZDA in svetu igrala močnejšo vlogo.

Melania Trump bo na inavguracijske slovesnosti v Washington iz New Yorka prišla šele v četrtek, nato se bo vrnila domov, saj namerava ostati v New Yorku do konca šolskega leta njenega sina Barrona.

"Nekateri mislimo, da je občudovanja vredno, ker postavlja družino na prvo mesto. Ona ni bila izvoljena, ampak je bil izvoljen njen mož. Slovenci vemo, kako pomembna je družina, in nanjo sem s tega vidika zelo ponosen," je menil Krasovec.

Lisec: zaradi Melanie večji obisk Američanov v Sevnici

Poslanec SDS iz Sevnice Tomaž Lisec je prav tako izrazil ponos, da bodoča prva dama ZDA prihaja iz njegovega kraja in ji želi vse dobro, predvsem pa, da bi večkrat prišla v Sevnico in Slovenijo. Zaradi Trumpove zmage na volitvah se je povečal obisk tujcev, predvsem Američanov v Sevnici, kjer pripravljajo nova turistična gradiva v angleškem jeziku in tudi brošure za podjetja, je povedal.

"Včeraj je potekal večer, ko je več kot 300 Američanov sredi Washingtona govorilo o Sloveniji. Slišala se je Golica, jedla potica in pilo slovensko vino," je dejal poslanec SDS Žan Mahnič.

Gala sprejema se je udeležil tudi njegov strankarski kolega Žan Mahnič, ki se te dni v ZDA udeležuje parlamentarne skupščine zveze Nato. "Tak dogodek je priložnost, da se bolje povežemo," je dejal.

Trump je s svojimi izjavami okrog zveze Nato vzbudil precej skrbi po Evropi, vendar mu Mahnič večinoma daje prav. Opozoril je, da Slovenija že 12 let ni naredila tistega, kar govori. "Na vrhu Nata 2014 smo se zavezali, da bomo do leta 2020 dva odstotka BDP namenili za obrambo, znotraj te strukture pa 20 odstotkov za investicije. Danes imamo 0,94 odstotka BDP za obrambo, za investicije pa 0,7 odstotka," je dejal Mahnič.

Na vprašanje, ali se s kolegi iz držav članic zveze Nato kaj pogovarja o tem, da bo prva dama Slovenka, je Mahnič odgovoril pritrdilno. "Ko smo se s kolegi nazadnje srečali, sem napovedal, da bo ob naslednjem srečanju prva dama ZDA Slovenka. Takrat so se mi smejali in zdaj komaj čakam, da jih vidim."

Med udeleženci dogodka je bila tudi lanska miss Washingtona oziroma okrožja Kolumbija Cierra Jackson, ki sicer ni vedela, da bodoča prva dama prihaja iz Slovenije. Za Melanio Trump je dejala, da ima stil in se zelo lepo oblači, njene odločitve, da se ne preseli v prestolnico skupaj z možem, pa ne obsoja. "Izvoljeni so politiki, ne njihove družine," je dejala.

Slovenski veleposlanik Božo Cerar je zagotovil, da je Trumpova zmaga na volitvah dvignila prepoznavnost Slovenije. "Nikoli v zgodovini ni bila Slovenija tako znana, kot je v tem trenutku, in na nas je, da to izkoristimo. Mislim, da je nocojšnja prireditev dostojna gesta veleposlaništva do prihodnje prve dame. Na žalost ni prišla, vendar je sporočila, da je zelo ganjena," je dejal.

Izrazil je prepričanje, da lahko Trumpova zmaga pomeni začetek poglobljenega sodelovanja med državama, vendar bi se morali v Sloveniji vseeno zavedati, da je Melania Trump predvsem prva dama ZDA. "Smo ponosni in bomo potrpežljivo čakali na vsako priložnost, da poglobimo sodelovanje med državama," je dejal Cerar.

Pozdravi zbranim tudi prek videosporočila

Sprejem je potekal na sedežu Organizacije ameriških držav (OAS) blizu Bele hiše. Prisotne je z video sporočilom pozdravil župan Sevnice Srečko Ocvirk, veleposlanik Cerar je govoril o Sloveniji, brata Frank in Darryl Valencic iz okolice Pittsburgha, ki že od mladih nog igrata po številnih prireditvah v ZDA, lani novembra pa sta prejela nagrado na vsakoletni prireditvi Dvorane slavnih Polke v Clevelandu, pa sta poskrbela za gibanje v ritmu harmonike.

Igral je tudi predsedniški orkester marincev in skupina Mood Swings. Med govorniki je bil predsednik Sister Cities International Stephen T. Tim Quigley mlajši, ki je prisotne pozval, naj obiščejo Sevnico, če ne zaradi drugega pa vsaj zaradi imenitnega festivala salam. Na prireditvi je bilo več veleposlanikov, predstavnikov washingtonskih družabnih krogov, županov iz različnih mest ZDA ter sveta.

Niso manjkale niti kranjska klobasa, kremna rezina in potica

Melanie Trump ni bilo, bilo pa je nekaj konservativnih komentatorjev in članov Trumpove tranzicijske ekipe. Predvsem pa je prišlo veliko novinarjev, ki so upali, da bodo lahko uzrli bodočo prvo damo. Namesto tega so lahko pokusili kremne rezine, potico in kranjsko klobaso.