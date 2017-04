FOTO: Srbi vztrajajo na ulicah: protestnikom so se pridružili tudi sindikati

Že šesti dan zapored so bili Srbi na ulicah. Iz dneva v dan jih je več. Tokrat so se protestom proti novemu predsedniku države pridružili še člani vojnega in policijskega sindikata, ki so nezadovoljni zaradi slabih plač in stanjem v državi. Srbi so prepričani, da je Aleksander Vučić zmagal, ker so bile volitve prirejene.

Protest, kot navajajo srbski mediji, je potekal brez incidentov. Nadaljeval se bo tudi danes, ko naj bi se množice pred vlado in parlamentom znova zbrale po 18. uri.

Protestniki so glasno kričali, da je Vučić lopov, ki ga je treba aretirati. Zahtevajo, naj se zamenja volilna komisija in tudi vodstvo parlamenta. Nosili so tudi transparente: ''Narod je lačen, elita se veseli,'' ''Ne bomo poceni delovna sila'' in podobno.

Ocene, koliko ljudi se je zbralo na zadnjem protestu, so različne. Po ocenah organizatorjev jih je bilo okoli 80.000 do 100.000, med tem so nekateri mediji objavljali precej nižje številke. Protestniki to pripisujejo, da gre za režimske medije, ki delujejo po navodilih vlade.

Na protestu tudi nezadovoljni policisti in vojaki

Predsednik policijskega sindikata Veljko Mijailović je zbranim dejal, da so vojska, narod in policija na istem. Dejal je, da je notranji minister Nebojša Stefanović skušal, da bi bilo čim več policistov na delovnem mestu, da se tako ne bi mogli udeležiti protestov. Dodal je, da se vlada ne želi pogovarjati o težavah, ki jih imajo.

Podobno težavo ima po besedah Novice Antića tudi vojni sindikat. Zbranim je povedal, da je lani vojsko zapustilo že 1600 posameznikov.