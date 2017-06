Srbija dobila novo vlado in prvo premierko Ano Brnabić

Ana Brnabić je prva ženska predsednica srbske vlade v zgodovini. (Foto: Reuters)

Nova srbska vlada bo imela 18 ministrstev in tri ministre brez listnice. Prisegla naj bi že danes.

Novopečena premierka Ana Brnabić, prva ženska, ki bo vodila srbsko vlado, je bila doslej ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo. Njeno imenovanje zbuja še več pozornosti, pa tudi nekaj negodovanja, zaradi njene odkrite istospolne usmerjenosti.

Srbsko vlado je pred Brnabićevo vodil Aleksandar Vučić, ki se je aprila na predsedniških volitvah povzpel na mesto srbskega predsednika. Vlada sicer ostaja zelo podobna kot pod Vučićem.

Vučić je danes izrazil prepričanje, da bo premierka "prispevala h krepitvi ugleda Srbije na zahodu in na vzhodu, v evropskih integracijah, odnosih z Rusijo, Kitajsko, arabskimi državami in vsemi drugimi državami v svetu in regiji".

Brnabićeva se je rodila leta 1975 v Beogradu. Diplomirala je iz poslovne administracije na univerzi Noorthwood v ameriškem Michiganu, magistrirala pa iz marketinga na univerzi Hull v Veliki Britaniji. V Srbijo se je vrnila leta 2001, kjer je delala za različna ameriška svetovalna podjetja, ki so delala na projektih razvoja lokalne samouprave, ki so se financirala iz ameriške razvojne pomoči.

Nova srbska premierka je napovedala nadaljevanje reform v gospodarstvu in javni upravi, še posebej pa se bo osredotočila na digitalizacijo in izobraževanje.