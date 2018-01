Mama in oče iz pekla: otrokom tuširanje dovolila enkrat letno, jih davila in redno priklepala na posteljo

Kalifornijsko državno tožilstvo je v četrtek na sodišču odstrlo grozljivo podobo psihične in fizične zlorabe 13 nedolžnih otrok, ki so ju 'starši iz pekla' več let mučili, stradali in ju imeli priklenjene na posteljo.

56-letni David Turpin in njegova 49-letna soproga Louise Turpin sta obtožena dvanajstih primerov mučenja, je dejal okrožni tožilec iz Riversida Mike Hestrin. Očeta poleg tega dolžijo tudi nespodobnega obnašanja do potomcev.

Oblečena v črno in z vklenjenimi rokami in nogami sta Turpinova včeraj delovala mirno, ko sta se pred sodnikom izrekla, da nista kriva očitanih jima dejanj.

"Opravka imamo z večkratno fizično in psihično zlorabo ... To je bilo izprijeno početje," je dejal tožilec, o žrtvah pa dodal: "Oddahnili so si. Pregledali so jih zdravniki, trenutno so v dobrih rokah. kaj se bo z njimi zgodilo v prihodnosti, pa ne morem napovedati."

Otroci so stari med dve in 29 let. Šest je mladoletnih, poroča CNN.

Obtožnica starše bremeni sedmih primerov zlorabe odvisne odrasle osebe, šestih primerov zlorabe in zanemarjanja otrok ter 12 primerov ujetništva.

Turpinova sta se izrekla za nedolžna. (Foto: AP)

'Nedolžna sva'

Turpinova sta se izrekla za nedolžna v vseh točkah obtožnice. Sodnik je za vsakega postavil 12 milijonov dolarjev (9,7 milijona evro) varščine. Naslednjič se bosta na sodišču zglasila 23. februarja.

Če ju bodo spoznali za kriva, jima grozi med 94 let ječe in dosmrtnim zaporom.

Njun odvetnik po službeni dolžnosti David Macher kljub temu opozarja pred javnim linčem: "Želim si, da bi ljudje razumeli - nedolžna sta, dokler ju ne spoznajo za kriva." Ko so ga novinarji vprašali, kako ju bo ob vseh dokazih, ki jih ima tožilstvo, sploh lahko branil, je dejal, da bo to izziv.

Zlorabe so se dogajale vrsto let. Začele so se, ko je družina še živela v Teksasu in se nadaljevale tudi med bivanjem v Kaliforniji. Od zanemarjanja se je grozljivo početje stopnjevalo in pripeljalo do stradanja in mučenja.

Večina otrok je bila izjemno podhranjenih, nekateri imajo kognitivne motnje, je dejal Hestrin. Starša sta jih tepla, davila, za dlje časa priklepala na posteljo. "Kazen je trajala od nekaj tednov do nekaj mesecev skupaj," je na sodišču opisal tožilec. Številni otroci imajo zaradi rednega pretepanja poškodovano živčevje.

Turpinova sta potomce hranila po urniku, a dovolj hrane za normalno rast je dobival le dveletnik, zato ju tožilec za mučenje najmlajšega člana družine ne bo obtožil. 12-letnik ima težo sedemletnika, 29-letna hči tehta le dobrih 32 kilogramov. Starša sta hrano sicer kupovala, a jo otrokom zgolj pokazala, pojesti pa je niso smeli. "Na pultu sta jim za opazovanje puščala pito," je dejal Hestrin.

"Če sta jih videla, da si umivajo roke nad zapestjem, sta jih obtožila igranja z vodo in jih vklenila," je dejal. Ko niso bili priklenjeni, so bili zaklenjeni v različnih sobah po hiši. Igrač niso smeli imeti, čeprav je policija v hiši našla več še zapakiranih igrač. Kopali so se lahko le enkrat letno, poroča BBC, k zdravniku ali zobozdravniku jima nista dovolila najmanj zadnja štiri leta.

Sta pa potomcem dopustila redno pisati dnevnik, zapisi bodo sedaj služili kot dokaz na sodišču.

Sosedi pred "hišo groze" prinašajo medvedke in igrače. (Foto: AP)

Hči dve leti načrtovala pobeg, na srečo ji je uspelo

Policija je starša odpeljala v pridržanje v nedeljo, potem ko je njuna najstniška hči doma ukradla mobilni telefon, splezala skozi okno in uspela priklicati pomoč. Najstnica je svoj pobeg z brati in sestrami načrtovala več kot dve leti. Zbežala je s sorojencem, a se je ta nato prestrašil in se vrnil domov.

Ko je policija prispela v hišo, so naleteli na grozljive prizore. Trije otroci so bili priklenjeni na posteljo, hiša je bila umazana in smrdljiva, je dogajanje opisal načelnik policije v Perrisu Greg Fellows.

Mati Louise pa je bila začudena, zakaj so policisti vdrli v njihov dom.

"Če ste stari 17 let, a videti, kot da jih imate 10, poleg tega še priklenjeni na posteljo, po telesu pa imate številne poškodbe, potem bi sam to zagotovo opisal kot mučenje," je bil nazoren Fellows.

Sosedje so povedali, da so otroke le redko videli zunaj hiše. Sorodniki pa jih sploh niso smeli obiskovati. Starši so potomce šolali doma v Perrisu, kjer so živeli zadnja štiri leta. Če se je otrokom kdo približal, sta ga nahrulila in jih nemudoma odvlekla stran.

Nek sosed iz Teksasa je za KTVT povedal, da sta jih držala stran od radovednih oči. Ko je punčko nekoč vprašal, kako ji je ime, mu je odgovorila, da mu tega ne sme povedati.

Leta 2015 je Kimberley Milligan iz Kalifornije v božičnem času okraševala okolico hiše in opazila Turpinove otroke: "Zmrzovali so zunaj. Ko sem prišla k njim, so se zaprli vase in umolknili. Videti so bili podhranjeni in na smrt prestrašeni."

Kaj se bo sedaj zgodilo z otroki?

Vprašanje je, kaj se bo v prihodnosti zgodilo z zlorabljenimi otroki. Socialna služba iz okrožja Riverside jim trenutno nudi vso pomoč in podporo in tako bo, dokler jo bodo potrebovali. Na vprašanje, ali bodo otroci odšli živet k sorodnikom, so odgovorili, da se jim trenutno še nihče ni javil.

Polnoletni se zdravijo v zdravstveni ustanovi v Coroni, šest mladoletnih otrok pa se prepeljali v dolino Moreno. "Težko jih je imeti za odrasle osebe," je povedal Mark Uffer iz Corone. "Majhni so, suhi, a v stabilnem stanju. Redno jih hranimo."

Po navedbah lokalne policije noben od staršev ni bil takoj sposoben pojasniti, zakaj so otroci priklenjeni. Prav tako znakov, da bi trpela za kako duševno boleznijo ali pa da bi bilo njuno ravnanje povezano z verskimi prepričanji, je povedal Fellows.

Preiskava je doslej potrdila, da sta mama in oče vseh 13 otrok. Živeli so v hiši v četrti srednjega razreda v mestu Perris, ki je od Los Angelesa oddaljen kakih 110 kilometrov.

David Turpin ima prijavljeno zasebno osnovno šolo od prvega do 12. razreda, samega sebe pa kot šolskega ravnatelja. Naslov šole, ki je bila uradno odprta marca 2011, je naslov njegove domače hiše, kjer so policisti odkrili ujetnike.