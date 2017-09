Starša umrlega ameriškega študenta: V Severni Koreji so ga sistematično mučili 

Ameriški študent Otto Warmbier je umrl kmalu po prihodu v ZDA. (Foto: AP)

Starša ameriškega študenta Otta Warmbierja sta prvič po njegovi izpustitvi iz Severne Koreje in smrti spregovorila za javnost. 22-letnega študenta so v Severni Koreji zaprli leta 2016, potem ko so ga ujeli pri kraji propagandnega plakata. Obsodili so ga na 15 let zapora, a so ga po dobrem letu letos junija zaradi zdravstvenih vzrokov izpustili. Domov je prispel hudo bolan in je nekaj dni kasneje umrl.

Fred in Cindy Warmbier sta za oddajo Fox&Friends dejala, da so Severnokorejci teroristi, ki so sistematično mučili njunega sina. Severna Koreja to vseskozi zanika in trdi, da se je mladenič v zaporu okužil z botulizmom. Ameriški zdravniki bakterije, ki povzroča bolezen, ki se med drugim kaže z ohromitvijo mišic, niso našli.

Starša sta v oddaji dejala, da sta zdaj ''čutila, da je napočil pravi trenutek, da povesta v kakšnem stanju je bil Otto''. Vsekakor intervju prihaja v občutljivem času, ko se retorika med državama vse bolj zaostruje in državi že govorita o vojnih napovedih.

Ameriški zdravniki so ob prihodu mladeniča v ZDA pojasnili, da je bil v neodzivni komi, Warmbierja pa sta zdaj dejala, da to ni bil ''pravičen'' opis. Oče je dejal, da se je njegov sin premikal in spuščal nečloveške glasove. Po njunih besedah je imel obrito glavo, bil je slep in gluh, noge in roke je imel deformirane, na podplatu je imel veliko brazgotino, spodnje zobe pa je imel videti, ''kot da bi nekdo vzel klešče in jih premetal''.

''Otta sta Kim Džong Un in njegov režim sistematično mučila in namerno poškodovala. To ni bila nesreča,'' je dejal Warmbier. Nadaljeval je, da so ga v Severni Koreji izpustili, ker niso želeli, da bi umrl na njihovih tleh. In k temu dodal, da mu tudi ameriška vlada ni podala veliko informacij o njegovi smrti.

Družina je sicer zavrnila obdukcijo, češ da je že dovolj trpel. Ljudi sta še pozvala, naj ne potujejo v Severno Korejo. Za Američane je vstop v državo sicer Severna Koreja tako ali tako prepovedala.

Lokalni časopis ponudil drugačno verzijo

BBC poroča, da je ameriški lokalni časnik Cincinnati Enquirer predstavil drugačne podatke. Zapisali so, da so dobili kopijo mrliškega oglednika. Ta naj bi poročal le o manjših brazgotinah, a nič naj ne bi kazalo na mučenje. Časnik je povzemal mrliškega oglednika, da naj bi bili mladeničevi zobje v dobrem stanju, umrl pa naj bi zaradi pomanjkanja kisika.

Trump navdušen nad intervjujem

Ameriški predsednik Donald Trump je tvitnil, da je bil intervju s staršema odličen in da je bil Otto hudo mučen v Severni Koreji.

Tuji mediji se že sprašujejo, kako bodo ti komentarji vplivali na zaostrene razmere.