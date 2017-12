Trump bo Jeruzalem priznal za prestolnico Izraela. Sledi nova kriza?

Ameriški predsednik Donald Trump bo danes Jeruzalem priznal kot prestolnico Izraela, po poročanju BBC navajajo uradniki iz ameriške administracije. Ameriškega veleposlaništva v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem ne bo preselil takoj, ampak čez nekaj časa.

Trump je že v torek v telefonskem pogovoru že obvestil palestinskega predsednika Mahmuda Abasa in jordanskega kralja Abdulaha II. o nameri, da bo ameriško veleposlaništvo preselil v Jeruzalem, vendar tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders v napovedi Trumpove izjave ni hotela povedati, kako se je odločil. Dodala je samo, "da bo storil, kar meni, da je najboljša odločitev za ZDA".

Trumpovo namero je v zadnjih dneh kritiziralo že več arabskih in muslimanskih držav in organizacij, med drugim Jordanija, Turčija in Savdska Arabija, pa tudi Evropska unija. Priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela bi ob demonstracijah lahko v že tako konfliktni regiji povzročilo novo nasilje in spodneslo prizadevanja za oživitev mirovnega procesa med Izraelom in Palestinci.

Arabski voditelji pravijo, da gre za "očitno provokacijo muslimanov".

Trump se je odločil, Jeruzalem bo nova izraelska prestolnica. (Foto: AP)

Jeruzalem ključen za mir med Izraelom in Palestinci

Status Jeruzalema je eno najbolj spornih vprašanj v bližnjevzhodnem konfliktu in je ključno za doseganje miru med Izraelom in Palestinci. Čez Jeruzalem poteka razmejitvena črta med Izraelom in Zahodnim bregom, znana kot Zelena črta, določena leta 1949. Izrael razume celoten Jeruzalem kot svojo prestolnico, Palestinci pa nasprotno vztrajajo, da mora biti Vzhodni Jeruzalem, ki ga je Izrael zavzel v vojni leta 1967, prestolnica njihove prihodnje države. Celo ZDA, tradicionalna zaveznica Izraela, se glede tega načeloma niso postavljale na nobeno stran in so doslej vztrajale, da mora biti ta spor rešen v okviru bližnjevzhodnih mirovnih pogajanj.

"Jeruzalem je ključ za dosego miru in stabilnosti v regiji in svetu," je povedal jordanski kralj Abdulah II. Jordanija je sicer varuh muslimanskih svetih krajev v Jeruzalemu.

V ZDA sicer že več kot dve desetletji velja zakon, ki terja prestavitev veleposlaništva v Jeruzalemu, a vsi predsedniki brez razprav so doslej redno podpisovali odloke, s katerimi so v imenu nacionalne varnosti in bližnjevzhodnega mirovnega procesa vsakič še za pol leta preložili selitev iz Tel Aviva. Danes se sicer izteče nov rok, do katerega mora Trump podpisati odlok.