Ste že skoraj pozabili na Deso Muck? Ne, ne, ne. Vrača se z novo hudomušno otroško knjigo!

V najdaljši personalizirani knjigi hecnih pa tudi življenjskih otroških zgodb najdete veliko odgovorov in še več smeha. 15 zgodb, ki jih piše življenje malih, a odraščajočih junakov, ki želijo vse izkusiti sami ... In kako jih spustiti malo z vajeti? Vsaj malo in z veliko dobre volje? Vse to najdete v zbirki zgodb, v kateri vi izberete spol, videz in ime glavnega junaka. Izberete si lahko tudi eno izmed 4 barvitih naslovnic na kateri se bo vaš Milo lahko potem še dolgo občudoval. Pustolovščine, ki otrokom nudijo svobodo, staršem pa nekaj šaljivih napotkov: “Hec mora bit,“ pravi Desa.

Naročite najbolj hudomušno in najdaljšo personalizirano otroško knjigo: Kliknite sem in prelistajte “Jaz sem Titina in takšna pač sem”. Izberite spol in videz, vpišite ime junaka ter izberite naslovnico. Vpišite posvetilo in izberite čudovito embalažo. Počakajte na darilo, prilepite pentljo in zapojte “Vse najboljše!”

Personalizirane otroške knjige Malih junakov prebira že več kot 250.000 otrok po vsem svetu. Mali junaki širijo meje: domišljije, literature in personalizacije. Desina knjiga je popolno rojstnodnevno darilo, ki bo razširilo meje veselja in sreče vsakega nadobudnega raziskovalca življenja. In domišljije.

