Številne korale na Velikem koralnem grebenu že mrtve

Velik del koral na Velikem koralnem grebenu je že mrtev, ugotavljajo raziskovalci. (Foto: AP)

V strokovni reviji Nature so raziskovalci z univerze Jamesa Cooka v avstralskem Townsvillu zapisali, da bodo potrebni odločni koraki, če želimo rešiti največji koralni greben na svetu. Samo z ukrepi za izboljšanje kakovosti vode in prepovedjo ribolova t. i. beljenja koral na Velikem koralnem grebenu ni več mogoče zaustaviti, so zapisali avtorji raziskave.

"Podnebne spremembe ne pomenijo nevarnosti za prihodnost," je dejal soavtor članka Terry Hughes, vodja centra za študije koralnega grebena na univerzi Jamesa Cooka. "Na Velikem koralnem grebenu se to dogaja že 18 let," je dodal. Samo s posameznimi ukrepi grebena ne bo mogoče rešiti.

Beljenje koral pred vzhodno obalo Avstralije je v zadnjih letih polnilo časopisne stolpce po vsem svetu. Kot eden od možnih vzrokov za ta pojav velja dejstvo, da so temperature vode danes za do štiri stopinje Celzija višje kot pred časom.

Eden od razlogov za odmiranje koral je višja temperatura vode, zaradi katerih alge, s katerimi se korale prehranjujejo, postanejo zanje strupene. (Foto: AP)

Korale so živi organizmi, ki živijo v sožitju z algami. Od alg dobivajo potrebna hranila in kisik, a ko pri višjih temperaturah postanejo alge strupene, jih korale zavrnejo in izgubijo svojo barvo. Poleg tega pa postanejo tudi bolj občutljive za razne bolezni in na koncu tudi odmrejo.

V lanskem rekordno toplem letu je beljenje koral prizadelo približno 90 odstotkov Velikega koralnega grebena, ki se razteza na več kot 2300 kilometrih. Prvi kontrolni preleti v tem letu so pred kratkim odkrili še nove poškodbe. Doslej je med dvema takšnima pojavoma vedno preteklo nekaj let, v katerem so si lahko korale opomogle.