Število smrtnih žrtev napada v Kabulu naraslo na 150

V napadu, ki se je v Kabulu zgodil prejšnjo sredo, je umrlo 150 ljudi. (Foto: AP)

V napadu na diplomatsko četrt v afganistanski prestolnici je bilo ubitih 150 ljudi, je danes dejal tamkajšnji predsednik Ašraf Gani. Več kot 300 jih je bilo prepeljanih v bolnišnice. Eksplozijo je povzročil tovornjak bomba. Pred tem so uradni podatki navajali približno 90 smrtnih žrtev.

V naslednjih dneh so v afganistanski prestolnici potekali protesti z zahtevami po odstopu odgovornih za varnost. Policija se je odzvala s streli, solzivcem in vodnim topom. Ubiti so bili najmanj štirje ljudje.

Še najmanj sedem ljudi je nato umrlo v soboto, ko so se samomorilski napadalci razstrelili med udeleženci pogreba enega od ubitih protestnikov, sina vplivnega afganistanskega senatorja.

Eksplozija je pustila velik krater. (Foto: AP)

Za napada v sredo in soboto ni prevzela odgovornosti nobena skupina, vlada pa je krivdo pripisala s talibani povezani mreži Hakani.

Kot je danes zagotovil Gani, talibanom ne bo uspelo vreči vlade. Postavil jim je ultimat – naj sprejmejo mir ali pa se soočijo s posledicami. "Ponujamo priložnost za mir, a ta ponudba ni neomejena. Čas se izteka, to je zadnja priložnost, sprejmite jo ali pa se soočite s posledicami," je dejal.

Varnostne razmere v Afganistanu so se še posebej po umiku večine mednarodnih enot leta 2014 močno poslabšale. V tej luči so se partnerice v zvezi Nato začele pogovarjati o morebitni vnovični napotitvi večjega števila vojakov v to državo.

Kot je danes še opozoril Gani, je v preteklih letih število tujih borcev v Afganistanu naraslo z 200 na 11.000. Varnostne sile v državi že dlje časa številčne težave z varnostjo pripisujejo prav njim.