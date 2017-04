FOTO: Število smrtnih žrtev v Kolumbiji naraslo na več kot 250, reševalci bijejo bitko s časom

Po besedah kirurga Hermana Granadosa v bolnišnici v Mocoi že primanjkuje krvi.

Narasla reka Mocoa in njeni trije pritoki so v noči s petka na soboto v okrožju Putumayo na jugu Kolumbije, v bližini meje z Ekvadorjem, sprožili ogromne zemeljske plazove, ki so odnesli celotne vasi, za seboj pa pustili najmanj 254 mrtvih, 400 ranjenih in okoli 200 pogrešanih.

#TodosPorPutumayo Emergencia en Mocoa, por las fuertes lluvias de esta madrugada pic.twitter.com/W0oQ2u8J9x — Cruz Roja Colombiana (@cruzrojacol) April 1, 2017

Stekla je obsežna reševalna akcija, v kateri sodeluje okoli 1.100 vojakov in policistov. Ti zdaj bijejo bitko s časom, saj je upanja za preživele vse manj. Kolumbijska vojska jim prinaša potrebno opremo, vodo in zdravila, nekatere poškodovane evakuirajo po zraku. "Naši junaki bodo ostali na kraju tragedije, dokler bodo trajale izredne razmere," so sporočili.

Kolumbijski predsednik: Moje srce je zlomljeno

Najhuje je v mestu Mocoa na jugozahodu države, kjer je deroča voda odnesla hiše, mostove, vozila in drevesa. Guverner okrožja Putumayo Sorrel Aroca je dejal, da takšne tragedije na tem območju ne pomnijo.

V glavno mesto Putumaye je že pripotoval kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos, ki nadzoruje reševalno akcijo, razglasil pa je tudi izredne razmere. "Naredili bomo vse, kar lahko, da pomagamo. Moje srce je zlomljeno," je dejal ob tem.

Po besedah župana Mocoe Joseja Antonia Castra je njihovo mesto povsem izolirano, ostali so brez elektrike in vode. V poplavah je bila uničena tudi njegova hiša, blato sega vse do strehe. "Plazovi so odnesli ogromno hiš, 17 sosesk je dobesedno izbrisanih. Številke mrtvih naraščajo, zelo si želimo, da bi se ustavile, ker je vse skupaj zelo žalostno."

Preživeli iščejo svojce

Preživeli opisujejo pekel, ki so ga prestali. Čutili so, kako se tresejo hiše, imeli so zelo malo časa, da se rešijo.

Zdaj iščejo svojce, s posnetkov je razvidno, kako sestavljajo in pregledujejo sezname pogrešanih. "Izgubili smo majhnega otroka, nikjer ga ne najdemo," je povedal eden od njih. 42-letni Mario Usale išče svojega tasta. "Tudi taščo smo iskali, našli smo jo dva kilometra stran. Ima poškodbe glave, a je pri zavesti," je povedal za Reuters.

Reševanje preživelih. (Foto: AP)

Plazovi so omenjeno regijo v zadnjih mesecih razdejali že večkrat. Novembra lani je v mestu El Tambo, okoli 140 km stran od Mocoe, umrlo devet ljudi. Mesec dni pred tem je zemeljski plaz ubil več ljudi v kraju blizu Medellina. V sosednjem Peruju pa je zaradi poplav in plazov letos umrlo že več kot 90 ljudi.