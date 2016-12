Število smrtnih žrtev zaradi pitja dišeče kopeli naraslo na 71

Število mrtvih zaradi pitja dišeče kopeli v sibirskem mestu Irkutsk je naraslo na 71, je sporočilo rusko ministrstvo za zdravje. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Tatjane Lebedeve, se je od konca tedna s strupeno tekočino zastrupilo 117 ljudi, med njimi jih je 71 umrlo.

Dišeča kopel z vonjem gloga je glede na deklaracijo vsebovala 90 odstotkov etanola, a dejansko je bil v njej precejšen delež metanola, ki je strupen že v zelo majhnih količinah. Na izdelku je bilo sicer opozorilo, da ni primeren za uživanje, a so ga kljub temu pili kot alkoholno pijačo. Za 25-mililitrsko stekleničko je bilo treba odšteti 40 rubljev (60 centov).

Na izdelku je bilo sicer opozorilo, da ni primeren za uživanje. (Foto: Thinkstock)

Aretirali 12 ljudi in zasegli 2000 litrov smrtonosne tekočine

Ruske oblasti so do zdaj aretirale 12 ljudi, ki naj bi proizvajali in prodajali strupeni dodatek za kopel. Preiskovalci so prečesali tržnice, kjer so prodajali strupeni izdelek, pri čemer so zasegli 2000 litrov smrtonosne tekočine. Policija je na obrobju Irkutska odkrila delavnico, kjer so izdelovali kopel kot tudi več znamk ponarejene vodke.

Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zaradi tragičnega primera v sredo naročil vladi, naj do julija prihodnje leto pripravi strožjo zakonodajo o proizvodnji in prodaji parfumov, losjonov, čistil in zdravil ter zdravil za ljudi in živali, ki vsebujejo več kot 25 odstotkov alkohola. Predlagal je tudi omejitve za prodajo tekočin, ki jih zlasti revnejši Rusi uživajo kot nadomestek alkoholnih pijač.

V Rusiji pri prodaji cenenih parfumov in tonikov za obraz, ki vsebujejo alkohol, veljajo enake omejitve kot pri alkoholnih pijačah. Za pitje jih običajno kupujejo ljudje s socialnega dna. Zastrupitve z njimi so pogoste, je pa tokratni tragični incident v Irkutsku najhujši v zadnjih letih.

Župan Irkutska Dmitrij Berdnikov je po tragediji razglasil izredne razmere in obljubil, da bodo krivce odkrili in kaznovali.