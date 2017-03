Število žrtev eksplozije v Kragujevcu naraslo na štiri

Torkovi eksploziji v skladišču orožja v srbskem Kragujevcu sta po zadnjih podatkih zahtevali štiri smrtne žrtve, 25 ljudi pa je bilo poškodovanih, je sporočilo srbsko obrambno ministrstvo. Po intenzivni iskalni akciji so namreč našli še trupla vojaškega častnika in dveh civilistov.

Prva eksplozija je v torek odjeknila okoli 13.20, požar je za tem zajel dve stavbi. Med gašenjem je okoli 13.45 prišlo do druge eksplozije v stavbi, kjer so bile shranjene tromblonske mine ter druga močna eksplozivna in bojna sredstva, namenjena za uničenje. Prvo smrtno žrtev so našli že v torek, danes najdene osebe pa so bile pogrešane.

Minister za obrambo je oblikoval posebno komisijo, ki bo raziskala vzroke nesreče. Danes pa se je začel izredni inšpekcijski nadzor v tehnično-remontnem centru, v katerem sta odjeknili eksploziji.