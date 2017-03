Število žrtev napada na bolnišnico v Kabulu naraslo na 49

V napadu na vojaško bolnišnico v Kabulu je umrlo 49 ljudi. (Foto: AP)

V napadu na vojaško bolnišnico v Kabulu so sprva poročali o smrti 30 ljudi, zdaj pa so oblasti sporočile, da je bilo ubitih 49 ljudi, ranjenih pa 76. Poročali so tudi o štirih napadalcih, skrajna Islamska država, ki je prevzela odgovornost za napad, pa je objavila fotografijo in imena petih napadalcev.

"Med žrtvami so bolniki, zdravniki, medicinske sestre in drugo bolnišnično osebje," je pojasnil tiskovni predstavnik ministrstva Kamarudin Sediki. Dodal je, da je deset ranjenih v kritičnem stanju.

Kot smo poročali včeraj, so napadalci, oblečeni v bele zdravniške halje, v bolnišnico vdrli v sredo dopoldne, spopadi med njimi in afganaistanskimi silami pa so se končali po sedmih urah, ko so afganistanske sile ubile vse napadalce.

Sprva so afganistanske oblasti sporočile, da je bilo v napadu ubitih 30 ljudi, več kot 60 pa ranjenih.

Spremenili so se tudi podatki glede števila napadalcev. Medtem ko je afganistansko notranje ministrstvo v sredo govorilo o štirih napadalcih, je IS objavila fotografijo in imena petih napadalcev. Islamska država je prek svoje tiskovne agencije Amak sporočila, da je bilo ubitih ali ranjenih 400 ljudi.

Bolnišnica Sardar Daud Čan je ena od največjih v Kabulu, ima okoli 400 postelj in se nahaja v bližini diplomatske četrti v afganistanski prestolnici. Sredin napad na bolnišnico je bil četrti večji napad v Kabulu od začetka leta. Januarja je v napadu talibanov na afganistanski parlament umrlo 37 ljudi, sto jih je bilo ranjenih. Februarja je bilo v napadu IS na sodišče ubitih najmanj 22 ljudi, še najmanj 41 jih je bilo ranjenih, napad talibanov na policijsko postajo in prostore obveščevalne službe 1. marca pa je zahteval 23 smrtnih žrtev in 107 ranjenih.