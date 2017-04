Samomorilski napadalci med molitvijo ubili več kot 100 afganistanskih vojakov, še 160 je ranjenih

Po napadu na vojaško bazo (Foto: AP)

Število žrtev napada, ki so ga v petek na vojaško bazo na severu Afganistana izvedli talibani, je močno naraslo. Kot je dejal predstavnik lokalnih oblasti Mohamed Ibrahim Hair Andeš, je bilo ubitih najmanj 140 vojakov, več kot 160 je bilo ranjenih. Iz afganistanskega obrambnega ministrstva pa so sporočili, da je bila "večina vojakov v času napada bila na petkovih molitvah".

Napad se je zgodil na poveljniški center vojske, ki leži nekaj kilometrov od mesta Mazar-e-Šarif, v provinci Balh.

Poročila v petek so navajala približno 50 smrtnih žrtev, kasneje se je število povzpelo na 70. Vojski je že v petek uspelo prevzeti nadzor nad celotno bazo.

Po navedbah predstavnika vojske so bili tarča napada vojaki, ki so po petkovih molitvah zapuščali mošejo, in tisti, ki so bili v kantini. V spopadih naj bi bilo ubitih tudi približno 10 napadalcev.

Odgovornost za napad so prevzeli talibani, ki so navedli, da so napad izvedli s samomorilskimi napadalci, poroča britanski BBC.