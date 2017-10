FOTO: Število žrtev nevihte Ophelia naraslo, oblasti ljudi pozivajo, naj ostanejo doma

Nevihta Ophelia, ki je v začetku tedna dosegla Irsko, je terjala tri smrtne žrtve. Neznan moški in 50-letna ženska sta umrla, potem ko je na njuna avtomobila padlo drevo. Še en moški pa je umrl, ko je z žago poskušal odstraniti padlo drevo.

Na dublinskem letališču so odpovedali 130 letov. Nevihta je škodo povzročila tudi na nogometnem stadionu v Corku.

Prej orkan, ki je oslabel v močno nevihto, se sicer počasi pomika skozi državo. Sunki vetra presegajo 150 kilometrov na uro. Močan veter podira drevesa, odnaša strehe hiš in povzroča vsesplošno razdejanje, poroča Independent. Na tisoče ljudi je ostalo brez elektrike, šole in druge izobraževalne ustanove so zaprte. Irci so zaradi svoje varnosti na delovni dan ostali doma.

Kot sporočajo z irske meteorološke agencije, se Irska trenutno sooča z eno izmed najhujših neviht v zgodovini. Slabo vreme z močnimi vetrovi je doseglo tudi zahodne dele Velike Britanije. Na severnem delu Walesa so namerili sunke vetra z močjo 140 kilometrov na uro, na Severnem Irskem pa 114 kilometrov na uro. V Angliji je veter rekordno moč dosegel v Crosbyu, kjer so sunki dosegli tudi do 100 kilometrov na uro.

Visoki valovi ob Irski obali. (Foto: AP)

Oblasti pozivajo: Ostanite doma in pazite drug na drugega

Policija ljudi opozarja, naj ne zapuščajo svojih domov in ne sedajo v avtomobile, razen če je to nujno potrebno. Tudi irski premier Leo Varadkar ljudi poziva, naj se ne zadržujejo na prostem, dokler nevihta ne mine. "Imejte v mislih, da nevihta prihaja in da je razglašen rdeč alarm. Pazite na svoje sosede in sorodnike, saj gre za zelo nevarno nevihto."

Predsednica britanske vlade Theresa May je v ponedeljek govorila s premierom Varadkarom, izrazila sožalje vsem svojcem žrtev in vsem prizadetim ter obljubila pomoč.

Po najhujših napovedih, ki so predvidevale, da bo Ophelia močno udarila Irsko, je nevihta počasi potovala ob jugozahodni obali do Severne Irske in Škotske. Zaščite ob morju valov, visokih do deset metrov, ne zaustavljajo. V nekaterih predelih Walesa oblasti opozarjajo tudi na možnost poplav.

Anglija se je najhujšemu izognila. Je pa veter, ki prinaša oranžen prah iz Sahare, obarval angleško nebo. Zaradi tega so v Angliji odpovedali nekaj letov. Na nekaterih delih Anglije so razglasili alarm.

Rdeč prah obarval nebo v Angliji. (Foto: AP)

Nevihta se počasi pomika čez Škotsko in naj bi v prihodnjih dneh oslabela.