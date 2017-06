Strah pred spečo nevarnostjo vse večji: v Londonu zaradi požarne varnosti evakuirali pet stolpnic

Včeraj in danes so v Londonu evakuirali pet stolpnic z neprimerno fasadno oblogo. (Foto: AP)

Na severozahodu Londona so se odločili za evakuacijo petih stolpnic z več kot 700 stanovanji zaradi vprašanja pomanjkljive požarne varnosti, poroča britanski BBC. Stolpnice imajo namreč podobno fasadno oblogo, kot jo je imela stolpnica Grenfell, ki je zgorela kot bakla in v kateri je umrlo 79 ljudi.

Kot so sporočili predstavniki lokalnih oblasti, so stolpnice preventivno izpraznili, da bi izvedli nujna protipožarna dela. Za stanovalce so poskrbeli večinoma v hotelih.

Stolpnice Chalcots v Camdenu so bile v letih med 2006 in 2009 prenovljene podobno kot Grenfell Tower. Iz njih bodo zdaj odstranili zunanje fasadne obloge. Pomanjkljivosti so našli tudi pri izolaciji plinskih cevi, ki gredo v stanovanja in pri požarnih vratih.

Stolpnica Grenfell, v kateri je umrlo najmanj 79 ljudi. (Foto: AP)

Prenovo teh stolpnic je sicer izvedlo podjetje Rydon, ki je nadziralo tudi prenovo v stolpnici Grenfell v letih 2015 in 2016, navaja BBC.

Lokalne oblasti so se sicer sprva odločile za evakuacijo petih stolpnic na tem območju, a so se potem za eno odločili, da je prebivalcem ni treba zapustiti in da se lahko vrnejo, še navaja BBC. Ta stolpnica je manjša in ima "več drugačnih elementov zasnove", so pojasnili.