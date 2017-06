Strela McQueen je premierno pridrvel v naša kina

Otroci so nabirali svoje prve izkušnje za volanom, si v otroškem kotičku narisali na lice Strelo McQueen ter se za spomin slikali v Fotoprikolici. Na premieri so bili tudi glasbenik Rok Golob in selektor hokejske reprezentance Nik Zupančič ter igralka Aleksandra Balmazovič. Za dobro vzdušje je skrbela moderatorka Azra Selimanovič, sladko – sadno presenečenje za najmlajše sta pripravila Miha Hauptman in Nejc Mastnak (catering Miha Chef).

Fotogalerija (18)



































Kdo so slovenski Avtomobili je zanimalo predvsem najmlajše, ki so z veseljem izkoristili priložnost za slikanje in kakšen avtogram. Na premieri so se predstavili: Primož Forte (Strela Mcqueen), Domen Valič (Jaka Grom), Maja Martina Merljak (Natali Ziher) in Jonas Žnidaršič (Žiga Živc) - del ekipe, ki je pod režisersko taktirko Tanje Đurić Ribič odlično izpeljali slovensko sinhronizacijo.

Pixar v Avtomobilih 3 predstavlja novo generacijo visoko naprednih vozil, ki vsi zapovrstjo grenijo življenje Streli McQueenu. Kot bivši svetovni prvak v avtomobilskih dirkah, se Strela znajde v težavah, saj se posledice staranja že poznajo na njegovem načinu dirkanja. Zave se, da mora marsikaj spremeniti v načinu vožnje, da bi lahko še enkrat osvojil pokal batov. Za razliko od Avtomobilov 2, ki so se ukvarjali z vohunjenjem, se bodo Avtomobili 3 še enkrat osredotočili na tekmo in v napeti zgodbi bomo videli, kako se bodo spretni, hitri, novodobni avtomobili znašli tik za petami Strele McQueen in kako se bo moral z vsemi silami potruditi, da ostane v tekmovanju.

Film Avtomobili 3 prihaja na redni spored v kinematografe ta četrtek, 15.6. v distribuciji 2i Filma.

Naročnik oglasa je 2i film.