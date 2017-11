Strelec iz Teksasa leta 2012 pobegnil iz psihiatrične bolnišnice

26-letni Devin Patrick Kelley, ki je v nedeljo v strelskem pohodu v teksaški vasici Sutherland Springs v baptistični cerkvi ubil 26 ljudi in jih še 20 ranil, je pred petimi leti pobegnil iz psihiatrične bolnišnice, poroča CNN.

Kelly je bil leta 2012 hospitaliziran v bolnišnici Peak Behavioral Health Systems v Novi Mehiki, potem ko je v oporišče zračnih sil Holloman, kjer je delal od leta 2010, pretihotapil puško in grozil komandirjem, v poročilu navaja policija. Kasneje je bil več dni na zaslišanju v vojaškem oporišču, nato pa so ga premestili v psihiatrično bolnišnico.

Junija 2012 je Kelley nato od tam pobegnil, v bolnišnici pa so ga prijavili kot pogrešanega. Ko so ga kasneje našli, so policisti v poročilu med drugim navedli tudi, da je Kelley nevaren sebi in drugim.

V strelskem pohodu je umrlo 26 ljudi, še 20 je ranjenih. (Foto: AP)

Preiskovalci zdaj poskušajo doumeti, kakšen človek je bil Kelley. Kot je pojasnil policijski šerif Joe Tackitt, naj bi cerkev, v kateri je nato izvršil strelski pohod, že pred časom obiskoval, a tam ni bil dobrodošel. Tamkajšnji pastor Frank Pomeroy je sicer vedel, da Kelley obiskuje njihove maše in druge cerkvene dogodke. Kljub temu, da ni nikomur grozil, pa naj bi Pomery lokalnim oblastem dejal, da "ni dobra oseba, ki bi jo želel v bližini. A kako naj ga odslovim iz cerkve?"

Devin Kelley je hodil od vrste do vrste in izbiral žrtve, jokajoče otroke je ustrelil iz neposredne bližine. (Foto: AP)

26-letnik je med napadom izstrelil najmanj 450 nabojev, je razkrila policija, ki kot motiv za dejanje omenja družinski spor.

26-letni strelec je imel tudi pestro kriminalno preteklost. Še pred incidentom v oporišču, prav tako leta 2012 je bil obtožen napada na ženo in njenega otroka - njo je davil, brcal in lasal, pastorka pa udaril tako močno, da mu je počila lobanja. Zaradi zlorabljanja in nasilja je posledično leto dni preživel v vojaškem zaporu, je razvidno iz poročila policije iz El Pasa, ki ga je pridobil CNN. Po prihodu iz zapora, leta 2014 pa so ga nato odpustili iz oporišla zračnih sil v Novi Mehiki.

Leta 2012 je bil zaradi okrutnosti do živali kaznovan v okrožju El Paso v Kolorado. Sosed ga je prijavil, da je pretepel psa, zato je moral plačati 370 dolarjev (319 evrov) denarne kazni.

26-letni Devin Patrick Kelley (Foto: ENEX)

Leta 2013 so ga policisti preiskovali zaradi spolnega napada in posilstva v okrožju Comal, a so jo brez obtožb zaključili, je pojasnil tamkajšnji policijski šerif Mark Reynolds.

Poleg tega so se policisti leta 2014 odzvali na klic zaradi nasilja nad njegovim takratnim dekletom. Ko so prispeli tja, sta jim dejala, da je vse v redu in da je prišlo do nesporazuma, nihče ni bil aretiran, ona pa je dva meseca pozneje postala njegova druga žena.

Že v preteklosti pa naj bi se ga ženske bale. Kot je dejal njegov nekdanji sošolec iz srednje šole Christopher Leo Longoria je v njih zbujal "neprijetne občutke, rad pa je opazoval njihove reakcije". Longoria je pred časom sicer izgubil stike s Kelleyjem, saj ga je zbrisal s Facebooka, potem ko je 'napadal' prijatelje. "Pogosto je objavljal tudi ateistična prepričanja, njegove objave so vsebovale nasilje in slike orožja," je za CNN še dejal Longoria.