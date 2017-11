Strelec iz Teksasa pred napadom na Facebooku objavil fotografijo polavtomatskega orožja s pripisom 'huda mrcina'

Preiskovalci poskušajo ugotoviti, kaj je Devina Kelleya gnalo v to, da je oborožen z jurišno puško in oblečen v vojaško črno opremo in neprebojni jopič, vkorakal v cerkev v vasi Sutherland Springs v Teksasu blizu mesta San Antonio in ubil 26 ljudi.

Med drugim pregledujejo njegove profile na družbenih omrežjih. Na Facebooku, kjer je njegov profil že izbrisan, so tako našli fotografijo, ki jo je objavil pred tednom dni – na njej je polavtomatsko orožje AR-15 s pripisom 'she's a bad b****' ("huda mrcina"). Vir blizu preiskave je za The Independent povedal, da je Kelley v cerkvi sicer uporabil takšno orožje, ni pa mogel potrditi, da gre za isto.

Zaradi nasilja odpuščen iz vojske

Po podatkih policije je Kelley živel na obrobju San Antonia in po prvih podatkih ni bil povezan s kakšno teroristično organizacijo. Do leta 2014 je bil zaposlen v logističnem centru zračnih sil v bazi v New Mexicu, od koder so ga nečastno odpustili, potem ko ga je vojaško sodišče leta 2012 zaradi nasilništva nad soprogo in otrokom obsodilo na leto dni zaporne kazni.

Je imel težave z duševnim zdravjem?

Kljub temu, da je teksaška orožarska zakonodaja ena najbolj liberalnih v ZDA in orožje nosi praktično vsaka odrasla oseba, ameriški predsednik Donald Trump pravi, da je šlo v tem primeru za "problem duševnega zdravja na najvišji ravni" in ne za problem prevelike dostopnosti do orožja. "Imamo zelo veliko težav z duševnim zdravjem, tako kot jih imajo druge države."

Strelca je opisal kot "zelo motenega posameznika z zelo veliko problemi v že dolgem časovnem obdobju". Policija pa morebitne duševne nestabilnosti strelca v svojih informacijah ne omenja.