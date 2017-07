Strelec v ameriški bolnišnici zagrenjeni zdravnik, ki so ga odpustili zaradi spolnega nadlegovanja

Newyorška policija je identificirala strelca, ki je v petek v bolnišnici Bronx Lebanon ubil zdravnico in ranil še šest ljudi, od tega pet huje. To je 45-letni Henry Bello, ki so ga leta 20015 odpustili iz iste bolnišnice zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju. Takrat je sodelavcem povedal, da bo prišel nazaj in ubijal.

Dve leti kasneje je to storil, na koncu strelskega pohoda po 16. in 17. nadstropju bolnišnice pa se je polil z vnetljivo snovjo in se zažgal. Nato se je še ustrelil.

Bello je prišel v poslopje s polavtomatsko puško pod zdravniško haljo in odprl ogenj. Motiv za zločin, ki je povzročil velik preplah v 120 let stari bolnišnici s 1000 posteljami Bronx Lebanon, sicer še vedno ni uradno potrjen.

Incident je vzbudil veliko zanimanje medijev, ker sprva ni bilo jasno ali gre morda za teroristični napad, sicer pa so strelski napadi v Bronxu vsakdanji pojav, ki dobijo nekaj pozornosti le v kroniki lokalnih časopisov.

Streljati je začel malce pred 21. uro po srednjeevropskem času v petek, zadeva pa se je končala uro kasneje. Policija je z močnimi silami vdrla v bolnišnico in prečesala vsa nadstropja od sobe do sobe, strelca pa našla že mrtvega.

Nekaj ljudi je bilo poškodovanih med begom na varno, vendar so imeli srečo, da jim ni bilo potrebno daleč na zdravljenje. Omenjena bolnišnica, ki leži v revnem predelu južnega Bronxa, ima namreč veliko izkušenj s strelnimi ranami, vbodninami in drugimi podobno nujnimi primeri.

Policija je strelca že dvakrat aretirala. (Foto: AP)

Sedaj ravno tam zdravijo vse žrtve Bellovega strelskega pohoda. Po odpustitvi iz bolnišnice naj bi se za nekaj časa preselil v Kalifornijo, nazadnje pa je živel na Manhattnu v predelu East Village.

Bello se je od bolnišnice leta 2015 poslovil zagrenjen in je sodelavce obtoževal rasizma, vendar pa je imel že v preteklosti težave z odnosom do žensk. Leta 2004 so ga aretirali, ko je 23-letnico zagrabil za mednožje, dvignil v zrak in odnesel s seboj. Leta 2009 pa so ga aretirali, ker je dvema ženskama gledal pod krilo z ogledalom.