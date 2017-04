Streljanje na osnovni šoli v Kaliforniji: najprej ubil ženo, nato še njenega osemletnega učenca

Na osnovni šoli v kalifornijskem San Bernardinu je v ponedeljek 53-letni moški ubil svojo ženo učiteljico, pri tem pa ubil še njenega osemletnega učenca, drugega pa ranil. Strelec se je takoj nato sam ubil.

Na šoli je nemudoma zavladal preplah in oblasti so evakuirale okrog 600 učencev, ki so jih z avtobusi prepeljali na kampus državne univerze Kalifornije v San Bernardinu. Streljanje je pretreslo mesto, v katerem sta decembra 2015 mož in žena v terorističnem napadu ubila 14, ranila pa 22 ljudi, kasneje so ju ustrelili policisti.

San Bernardin je decembra 2015 pretresel teroristični napad, v katerem je bilo ubitih 14 ljudi. (Foto: Reuters)

V ponedeljek je šlo za primer družinskega nasilja, ki se je preselilo v šolo. Cedric Anderson je prišel v šolo, vstopil v razred otrok s posebnimi potrebami, kjer je učila njegova prav tako 53-letna soproga Elaine Smith, s katero sta bila poročena le nekaj mesecev.

Nemudoma je začel streljati in je ob ženi zadel še dva otroka, ki sta stala za njo. Jonathan Martinez, star le osem let je takoj umrl, drugega fanta pa so ranjenega prepeljali v bolnišnico.

Policijska preiskava je nekaj ur kasneje ugotovila, da je šlo za omejen primer nasilja in otroke so vrnili nazaj v šolo.

Anderson je imel zgodovino nasilja v družini, uporabe orožja in zlorabe mamil.