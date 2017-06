Streljanje na železniški postaji v Münchnu, ranjenih več ljudi, med njimi tudi policistka

Na železniški postaji Unterföhring v predmestju Münchna so odjeknili streli. Policija je postajo evakuirala in zaprla. Na Twitterju so sporočili, da je nekdo streljal v policiste, več oseb je ranjenih.

"Ranjena je ena policistka," je dejal tiskovni predstavnik policije, poroča nemški Bild. Policisti še ugotavljajo, iz katere smeri so prišli streli. Policistka naj bi bila huje ranjena.

Dogodek naj bi se zgodil med varnostnim preverjanjem ljudi. Pri nekem moškem so našli pištolo, ali je orožje sprožil on ali policist še ni znano, poroča AP, ki se sklicuje na tiskovnega predstavnika policije v Münchnu Michaela Riehleina. Moškega, ki je bil prav tako ranjen, so aretirali.

Nevarnosti za ljudi ni več, so sporočili.

Na terenu je velika prisotnost policije, območje preletava tudi policijski helikopter.