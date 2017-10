FOTO in VIDEO: Najmanj dva mrtva na glasbenem festivalu: 'Moj bog, streljanje. Ostanite na tleh!"

Policija v Las Vegasu, Nevadi, se je okrog 22.30 po lokalnem času (ob pol sedmih zjutraj po srednjeevropskem) odzvala na streljanje blizu igralniškega hotela Mandalay Bay.

Strelec, policija domneva, da je deloval sam, je na festivalu country glasbe ranil okrog 26 ljudi, od tega jih je več kot 12 v kritičnem stanju. Najmanj dve osebi sta v bolnišnici umrli, poroča BBC.

Lasvegaška policija je že potrdila, da je strelca ubila, a motiv za napad še ni znan.

Massive amounts of gunfire & many casualties in #LasVegas @MandalayBay concert tonight. Feels like I'm watching a repeat of Bataclan attack. pic.twitter.com/nAeFdWr20K — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 2, 2017

Glasba, streli, nato glasba potihne: 'Moj bog, streljanje!"

V časi napada je na festivalu nastopal country pevec Jason Aldean. Video posnetek, ki ga je obiskovalec koncerta objavil na družbenem omrežju Twitter, prikazuje glasbenikov nastop, nato se zaslišijo streli avtomatskega orožja.

"Moj bog, to so streli," kričijo obiskovalci koncerta in bežijo na vse strani.

"Ostanite na tleh!" pozivajo drugi.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) October 2, 2017

Priča streljanja Bryan Heifner je pretresen povedal, da je dogodek opazoval iz svoje sobe v hotelu Mandalay Bay, ki stoji nasproti prizorišča koncerta: "Slišal sem streljanje, več strelov ... mislil sem, da kdo spušča v zrak rakete, a nato sem se spustil po stopnicah in videl ljudi, kako bežijo in iščejo družinske člane. Nemudoma sem se vrnil v svojo sobo, zaklenil vrata in ugasnil luči."

Druga priča, ki se je udeležila glasbenega festivala, je povedala: "To niso bili običajni zvoki, slišati je bilo kot streljanje iz brzostrelke. Partner mi je rekel, da se morava takoj skriti za stavbo, ker je nekaj narobe." Dodala je: "Skrila sva se za hotel in slišala na stotine strelov, nato pa policijo, ki je prispela na kraj dogodka in zaprla ulice."

36-letni Kodiak Yazzi je za AP povedal, da sta s partnerico spremljala Aldeanov koncert, ko sta zaslišala strele, a najprej pomislila, da gre za ognjemet. Glasba je nato za kratek čas potihnila, se spet oglasila, nato pa se je zopet zaslišalo streljanje. Nastopajoči so pobegnili z odra in stekli v kritje.

"Streljanje se je odvijalo najmanj pet minut," je dejal Yazzi.

Na kraju dogodka je ogromno oboroženih policistov, ki ljudem svetujejo, naj se izogibajo območju. Zaprli so tudi več ulic na jugu glavne avenije.

Predstavnica bolnišnice v Las Vegasu Danita Cohen je za CNN povedala, da so pri njih sprejeli več pacientov s strelnimi ranami.

Na prizorišču koncerta je bilo več policistov iz Bakersfielda v Kaliforniji, ki pa niso bili na dolžnosti. Enega od njih je napadalec ustrelil v rame, poroča Guardian.

Zaradi strelskega incidenta je bilo z letališča McCarran preusmerjenih 23 letov, vodstvo letališča je potnike že opozorilo, da bodo lahko imela letala tudi daljše zamude.