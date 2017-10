Streljanje v Las Vegasu: nenadno 'izginotje' ključne priče vzbuja številna vprašanja

Ključna priča strelskega pohoda v Las Vegasu - hotelski varnostnik Jezus Campos je, kot kaže, nenadoma 'izginil'.

Campos je pretekli teden namreč odpovedal vse načrtovane televizijske intervjuje, prav tako pa ni povsem jasno, kje se trenutno sploh nahaja, poroča AP.

Policija motiva za streljanje še zmeraj ne najde, prav tako ni povsem jasen točen potek dogodkov. (Foto: AP)

Po pojasnilih družbe MGM Resorts International, lastnice hotela Mandalay Bay, kjer je bil Campos kot hotelski varnostnik zaposlen od februarja 2015, je Campos na plačanem dopustu v enem od letovišč družbe. Kje točno, niso pojasnili.

Campos "želi sam izbrati kraj in čas, ko bo z javnostjo delil svojo zgodbo," je dejala Debra DeShong, tiskovna predstavnica družbe MGM Resorts International, potem ko so novinarji Associated Pressa na podjetje naslovili vprašanja o tem, kje se nahaja Campos. "Prosil je za spoštovanje zasebnosti," je še dodala DeShongova.

64-letni upokojeni računovodja Stephen Paddock je 1. oktobra iz sobe v 32. nadstropju hotela Mandalay bay v las vegasu izvedel najhujši strelski pohod v zgodovini ZDA. (Foto: AP)

Odgovor družbe je prišel, potem ko je vodja Sindikata varnostnikov, policije in gasilcev Amerike David Hickey dejal, da je v petek nenadoma dobil sms sporočilo enega od članov sindikata.

"Sporočilo se je glasilo: 'Odpeljali ga bomo na hitro zdravljenje'," je pojasnil Hickey in dodal, da pa naj bi se po njegovih informacijah Campos nahajal v eni od klinik v okolici Las Vegasa. S Camposom naj bi bil tudi član sindikata, a Hickey njegovega imena ni želel razkriti. Kot je dejal, pa ne ve, ali je z njima še kdo drug.

"Upam, da bomo kmalu slišali novice o Camposu. Če nas bo kontaktiral za pomoč, pa mu bomo na voljo," je še povedal Hickey.

Na Camposovo nenadno 'izginotje' se je odzval tudi predstavnik za odnose z javnostmi lasvegaške policije Larry Hadfield in dejal, da policija ni izgubila sledi za Camposom, prav tako ne verjamejo, da je v nevarnosti.

'Junak' pretekle dni v središču medijske pozornosti

Jezus Campos je bil pretekle dni v središču tako kriminalističnih preiskav kot tudi medijske pozornosti, potem ko je izpadel kot junak, ki je morda preprečil še večjo morijo.

Hotelski varnostnik Jezus Campos je imel za pretekli četrtek predvideno vrsto intervjujev s petimi medijskimi hišami, ko je nenadoma 'izginil'. Eden od članov Sindikata varnostnikov, policije in gasilcev Amerike je vodji Davidu Hickeyu nato sporočil le, da ga ne bo, načrtovani intervjuji pa so odpadli.

Varnostnika je 64-letni upokojeni računovodja Stephen Paddock, potem ko naj bi prišel do sobe, od koder je Paddock streljal na množico, ustrelil v nogo. Campos naj bi do Paddockove sobe prišel še pred streljanjem, ker je želel raziskati hrup, ki ga je Paddock povzročal z nameščanjem varnostnih kamer pred vrati na hodniku. Paddock naj bi skozi vrata ustrelil kar 200 strelov, od katerih je eden zadel varnostnika v nogo. Campos je nato pobegnil in poklical hotelsko telefonsko centralo, enako pa je storil tudi hotelski vzdrževalec, ki je bil v bližini.

Kljub na desetine zaslišanjem policija motiva še zmeraj ne najde

Policija za najhujši strelski pokol v zgodovini ZDA, v katerem je 64-letni upokojeni računovodja Stephen Paddock 1. oktobra iz svoje sobe v 32. nadstropju hotela Mandalay Bay ubil 58 in ranil 546 udeležencev koncerta country glasbe, še zmeraj ne najde motiva. Vključno s Camposom je izvedla že na desetine zaslišanj.

Druga ključna priča, hotelski vzdrževalec Stephen Schuck, je prejšnji teden dogajanje sicer opisal v intervjuju za NBC. Po njegovih besedah je Camposa videl na hotelskem hodniku, nato pa so se na oba vsuli streli. Vse nadaljnje intervjuje je Schuck nato zavrnil.

Potek dogajanja se nenehno spreminja

Vse več vprašanj vzbuja tudi potek dogodkov, kot ga je predstavila policija. Policija je najprej namreč razlagala, da je Paddock že streljal, ko je na vrata njegove sobe ob 21.59 potrkal Campos. Streljanje naj bi se takrat končalo in Paddock naj bi se ubil, preden so v sobo vdrle posebne enote policije. Vse skupaj bi se tako dogajalo šest minut prej, kot pa so se na prizorišču koncerta zaslišali streli. To pomeni, da Camposov prihod tako ne sovpada s koncem 10-minutnega streljanja na udeležence koncerta.

Šerif Las Vegasa Joe Lombardo pa je časovni potek nato spremenil in dejal, da se je Campos ob 21.59 šele odpravil proti 32. nadstropju hotela, ustreljen pa je bil okrog 10.04 - torej minuto pred Paddockovim streljanjem.