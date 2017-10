Na Antarktiki naj bi opazili polarne medvede z dvema paroma mod. Krivec? Odvržena plastika

Onesnaževanje okolja predstavlja resen problem za živali. Tako strokovnjaki opozarjajo, da snovi, ki jih vsebuje plastična embalaža, pri velikih sesalcih povzroča resne hormonske motnje. Polarni medvedi na Arktiki, na primer, naj bi namesto enega razvili kar dva para mod, po poročanju Sky Newsa trdi članica okoljskega odbora britanskih poslancev.

Pri polarnih medvedih so opazili resne hormonske motnje, opozarjajo strokovnjaki. (Foto: AP)

O pretresljivih ugotovitvah, do katerih naj bi prišli v britanski državni službi za raziskovanje Antarktike (British Antarctic Survey), je Edward King obvestil višjo članico odbora Mary Creagh. Ta je o tem obvestila javnost: "Iz plastenk se izločajo škodljive kemikalije, ki v arktičnem okolju povzročajo hormonske motnje. Tako so na primer opazili polarne medvede z dvema paroma mod," je dejala.

Sue Kinsey, višja uradnica za politiko onesnaženja pri Društvu za ohranjanje morja, pa je potrdila, da obstaja "nekaj znanstvenih in nekaj anekdotičnih dokazov" za to, da ftalati – škodljive kemikalije, ki so prisotne pri raznih produktih – izvirajo iz plastičnih mas.

Na novico o medvedih z dvema paroma mod se je odzval danski znanstvenik Christian Sonne, ki proučuje vpliv kemikalij na polarne medvede. Kot poroča Newsweek, Sonne zatrjuje, da še nikoli niso opazili polarnega medveda z dvojnimi modi. Hkrati pa je opozoril, da so za medvede večji problem poliklorirani bifenili, kemikalije, ki so jih sicer prepovedali že konec 70. let prejšnjega stoletja, a še danes ostajajo v okolju.

Vodja okoljske organizacije Surferji proti odplakam Hugo Tagholm pa je poudaril, da že dlje časa opozarjajo, da hormonske motnje spreminjajo spol rib. "Morda se enako dogaja s sesalci," je dejal. "To je raziskava, ki jo moramo nadaljevati!"

Creaghova je poudarila, da še ne vedo, kako resno grožnjo onesnaževanje s plastiko predstavlja za človeštvo. Je pa njihova prejšnja raziskava o mikroplastičnem onesnaževanju pokazala, da plastika vstopa v prehranjevalno verigo in da so najmanjši delci, nanodelci, dovolj majhni, da lahko prehajajo v krvni obtok. Prav zato so prepovedali mikroplastiko, Anglija pa si prizadeva tudi, da bi ob nakupu plastične embalaže morali plačati varščino in ob vrnitvi plastenk denar dobili nazaj. Škotska vlada pa je že korak pred britansko, saj se je že zavezala, da bo izvajala takšno shemo recikliranja in se na tak način spopadla s plastičnim onesnaževanjem.