Strokovnjaki prepričani: pogrešano letalo bi morali iskati severneje

Avstralski strokovnjaki menijo, da so končno ugotovili lokacijo letala družbe Malaysia Airlines, ki je 8. marca 2014 izginilo z radarjev. Nahajalo naj bi se v južnem Indijskem oceanu, severno od območja, kjer so ga iskali doslej.

(Foto: AP)

Najdražjo iskalno akcijo v zgodovini so januarja letos ob zgražanju svojcev žrtev končali. Po skoraj treh letih namreč tam, kjer naj bi letalo strmoglavilo, niso našli niti delčka razbitin. Zato pa je nekaj kosov skupaj z domnevnimi osebnimi predmeti potnikov naplavilo na afriško obalo in na otoke v zahodnem Indijskem oceanu. Med njimi je največjo pozornost zbudil dva metra dolg flaperon, aerodinamična kontrolna površina, ki lahko deluje kot krilce ali zakrilce. Našli so ga na Reunionu, po oznakah na njem pa ni bilo dvoma, da je bil del pogrešanega letala.

In prav flaperon je avstralskim strokovnjakom zdaj pomagal potrditi domneve o lokaciji letala, ki so jih prvič objavili že decembra. Da bi ugotovili, kam so tokovi zanesli dele letala, so doslej uporabljali njegove replike, tokrat pa prvič originalni del. Kot je povedal eden od raziskovalcev David Griffin, se je izkazalo, da je tega nosilo hitreje in pod drugačnim kotom. "Zdaj nam je kristalno jasno, zakaj je flaperon z letala MH370 julija 2015 prineslo na Reunion," je dodal.

Nove ugotovitve pa ne pomenijo, da je pred iskalnimi ekipami – če se sploh bodo odločili nadaljevati iskanje – lahko delo. Območje, kjer naj bi se letalo nahajalo, je namreč veliko kar 25 tisoč kvadratnih kilometrov.

Letalo z oznako MH370 je izginilo na poti iz Kuala Lumpurja v Peking. Na krovu je bilo 239 ljudi.