Surova moč Ophelie: valovi v višini šestnadstropne stavbe, slap, ki teče 'v obratni smeri'

Orkan Ophelia na Irskem še vedno kaže svojo surovo moč. Na jugovzhodni obali so izmerili največji val doslej, visok kar 17,81 metra, veter je na trenutke pihal s sunki okrog 190 km/h. Tudi posnetki, česa vsega je zmožna narava, so presunljivi - moč vetra je namreč "obrnila" slap in "prisililila" curek vode, da teče v obratni smeri.