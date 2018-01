Švedsko tožilstvo za Akilova, ki je zapeljal v množico in ubil pet ljudi, zahteva dosmrtni zapor

Švedsko tožilstvo je Uzbekistanca Rahmata Akilova, ki je lani v središču Stockholma izvedel napad s tovornjakom in pri tem ubil pet ljudi, danes obtožilo terorizma in predlagalo obsodbo na dosmrtno zaporno kazen. Z napadom naj bi želel kaznovati Švedsko zaradi sodelovanja v vojni proti Islamski državi.

Kot je pojasnil tožilec Hans Ihrman, gre za tako hud zločin, da ga je mogoče kaznovati le z najstrožjo možno kaznijo po švedski zakonodaji.

Tožilstvo verjame, da je skušal obtoženi zasejati strah med Švedi ter švedske oblasti prisiliti, da končajo sodelovanje v mednarodni misiji urjenja vojakov za boj proti skrajni skupini Islamska država (IS) v Iraku. Napad naj bi načrtoval več mesecev. Bil je privrženec IS in ji je pred napadom prisegel zvestobo, vendar pa IS nikoli ni prevzela odgovornosti za njegov napad.

Tožilstvo za Rahmata Akilova, ki je ubil pet ljudi, zahteva dosmrtni zapor. (Foto: AP)

Rahmat je krivdo priznal nekaj dni po napadu

39-letni Rahmat Akilov, uzbekistanski gradbeni delavec in oče štirih otrok, je edini obtoženi za napad, krivdo pa je priznal nekaj dni po napadu in je v preiskovalnem zaporu. V napadu z ukradenim tovornjakom je aprila lani zapeljal najprej v množico ljudi na križišču nakupovalnih ulic v središču Stockholma in nato še v trgovino.

Kasneje je skušal razstreliti bombo, a neuspešno. Po napadu je uspel pobegniti, a so mu policisti s pomočjo nadzornih kamer že po nekaj urah prišli na sled. Med žrtvami napada sta bila dva tujca, poleg petih mrtvih je bilo 15 ljudi ranjenih.

Akilov naj bi leta 2014 zaprosil za dovoljenje za bivanje na Švedskem, a so ga leta 2016 zavrnili in odredili njegov izgon. Ker države ni zapustil, ga je iskala policija.