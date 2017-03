Svet žaluje z Londončani, vrstijo se izrazi solidarnosti in podpore

Po današnjem terorističnem napadu pred parlamentom v Londonu, v katerem so bili po zadnjih podatkih policije ubiti najmanj štirje ljudje, še 20 pa jih je bilo ranjenih, v Veliko Britanijo že prihajajo prvi odzivi in izrazi solidarnosti, v prvi vrsti iz Nemčije in Francije.

Nemška kanclerka Angela Merkel je dejala, da bo Nemčija vedno stala ob strani Veliki Britaniji v boju zoper terorizem. (Foto: AP)

"Tudi če ozadje tega napada še ni povsem pojasnjeno, pa v imenu Nemčije in njenih državljanov sporočam: V boju proti vsaki obliki terorizma smo trdno in odločeno ob strani Velike Britanije," je izjavila nemška kanclerka Angela Merkel in izrazila solidarnost "z našimi britanskimi prijatelji in vsemi ljudmi v Londonu", poroča nemška tiskovna agencija.

Tudi novi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je izrazil pretresenost ob novici o napadih v Londonu. "V teh urah smo Nemci in Britanci še na poseben način povezani," je sporočil v izjavi za javnost in izrazil sožalje svojcem žrtev.

Solidarnost in podporo je v imenu Francije britanski premierki Theresi May izrazil tudi francoski predsednik Francois Hollande. "Terorizem prizadene nas vse," je dejal in poudaril, da je ta napad nov dokaz, da bi se morali v boju proti terorizmu organizirati na evropski ravni.

Pri tem je spomnil, da je tudi Francija v zadnjih letih hudo trpela zaradi terorističnih napadov. V nekaj več kot dveh letih je bilo v tovrstnih napadih ubitih več kot 230 ljudi, je poudaril. Med ranjenimi v Londonu so bili sicer tudi trije francoski dijaki, ki so bili tam na šolskem izletu, a Hollande kaj več o njihovem stanju za zdaj ni vedel povedati.

Odzval se je tudi slovenski premier Miro Cerar

Slovenski premier Miro Cerar je na Twitterju zapisal, da je z mislimi pri žrtvah londonskega napada in njihovih družinah. "Moramo se zoperstaviti terorizmu in ne smemo dopustiti, da nas strah razdvaja," je še zapisal.

Na napad se je odzval tudi italijanski premier Paolo Gentiloni in prav tako izrazil solidarnost Veliki Britaniji. "Italija stoji ob strani britanskemu ljudstvu in vladi v luči tega napada, ki je prizadel srce Londona in demokratične institucije," je zapisal v sporočilu.

Obsodbi napada so se pridružili tudi vodilni avstrijski politiki, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. "Moje misli so pri žrtvah in njihovih svojcih," je na Twitterju zapisal predsednik Alexander Van der Bellen. Podobno se je odzval tudi kancler Christian Kern.

Pomoč Londonu je ponudila tudi predsednica škotske regionalne vlade Nicola Sturgeon. Škotski parlament je sicer zaradi napada pred britanskim parlamentom v Londonu za danes prekinil razpravo o novem referendumu o samostojnosti, o čemer bi morali glasovati še nocoj.

Britanska premierka Mayeva se je o napadu po telefonu pogovarjala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je na Twitterju napisal: "Moje misli so z žrtvami Westminstrskega napada. Evropa trdno stoji z Veliko Britanijo v boju proti terorizmu in je pripravljena pomagati."

Belgijski premier Charles Michel, ki se je dopoldne udeležil dveh spominskih slovesnosti za žrtvami lanskega napada v Bruslju, je dejal: "Izrekamo globoko sožalje tistim, ki žalujejo, vsem, ki so v Londonu. Belgijci podpirajo Britance v boju proti terorizmu."

Danski premier Lars Lokke Rasmussen je sporočil: "Pretresen zaradi podob, ki prihajajo iz Londona. Moje misli so z britanskimi prijatelji."

Litovskapredsednica Dalia Grybauskaite je povedala: "Terorizem - orožje strahopetcev. Ostro obsojam grozljiv teroristični napad v srcu Westminstra."

Misli glavnega pogajalca Evropske komisije za Brexit Michela Barnierja so bile podobne: "Moje misli so s prebivalci Londona."