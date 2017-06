Svet zgrožen nad novim 'barbarstvom', iz vseh koncev izrazi sožalja in podpore

(Foto: AP)

Najnovejši teroristični napad v Londonu obsojajo tako britanski kot svetovni voditelji. Londonski župan Sadiq Khan jih je označil kot "barbarsko dejanje", ameriški predsednik Donald Trump je Veliki Britaniji ponudil pomoč, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel pa sta Britancem izrazila sožalje.

"To je bil nameren in strahopeten napad na nedolžne Londončane in obiskovalce našega mesta, ki so uživali v sobotnem večeru," je po poročanju tiskovnih agencij zgodaj davi dejal Khan in dodal, da takšnih "barbarskih dejanj ni mogoče opravičiti na noben način".

Britanska premierka je takoj po napadu sklicala izredno sejo vladnega odbora Cobra. (Foto: AP)

Britanska premierka Theresa May je potrdila, da dogajanje v soboto zvečer, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih šest ljudi, obravnavajo kot "potencialno teroristično dejanje". Za danes dopoldne je sklicala izredno sejo vladnega odbora Cobra.

(Foto: AP)

Trump ponudil pomoč, hkrati pa pozval k uvedbi prepovedi vstopa muslimanov

Ameriški predsednik Donald Trump je Veliki Britaniji po najnovejšem terorističnem napadu v Londonu v prvem odzivu na Twitterju izrazil podporo in ponudil pomoč. Trump je nekaj kasneje znova pozval k uvedbi prepovedi vstopa državljanom nekaterih muslimanskih držav v ZDA.

Francoski predsednik Macron pa je na Twitterju poudaril, da Francija po "novi tragediji" stoji ob strani Veliki Britaniji. "Moje misli so pri žrtvah in njihovih družinah," je še zapisal.

Angela Merkel, nemška kanclerka (Foto: AP)

Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je poudarila, da je v mislih z "britanskimi prijatelji in vsemi ljudmi v Londonu". Kot je sporočila v današnji izjavi, nas združujeta "zgroženost in žalost, a tudi odločnost". Merklova je poudarila, da "Nemčija trdno in odločno stoji ob strani Veliki Britaniji v boju proti vsaki obliki terorizma".

V Londonu je v terorističnem napadu v soboto zvečer umrlo šest ljudi, v bolnišnicah jih zdravijo 48. Napad se je zgodili na Londonskem mostu, kjer je vozilo zapeljalo v pešce in jih pokosilo, nakar je zapeljalo do bližnjega Borough Marketa, kjer so iz njega izstopili trije moški z dolgimi noži in začeli zabadati mimoidoče. Policija je v posredovanju napadalce ubila.