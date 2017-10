VIDEO: Tudi Pique, Xavi Hernandez in Puyol oddali svoj glas: 'Glasovanje, to je demokracija'

V Kataloniji, kjer poteka referendum o neodvisnosti, je nocoj na stadionu Camp Nou na sporedu tekma španskega nogometnega prvenstva med vodilno Barcelono in Las Palmasom, vendar za zdaj še ni jasno, ali bo. Vodstvo Barce je v luči grobega posredovanja španske policije, zaradi katerega so morali reševalci oskrbeti 38 ljudi, namreč zaprosilo za odlog.

Direktorja Barcelone in Las Palmasa sta že odpovedala tradicionalno skupno kosilo pred tekmo, ki bi moralo biti ob 13. uri, številni pričakujejo, da bo odpovedana tudi tekma. Če pa ta bo, so pri Las Palmasu že napovedali, da so dali posebej za današnjo tekmo drese okrasiti s špansko zastavo. Očitno namensko provokacijo so opravičili s "svobodo do izražanja".

Nogometaši oddali svoj glas

Svoj glas so referendumu so sicer med drugim oddali tudi branilec Barcelone Gerard Pique in nekdanja kapetana katalonskega velikana, Xavi Hernandez in Carles Puyol. Vsi trije so apelirali na Katalonce, naj pridejo na volišča in izrazijo svojo željo.

Pique, ki je že v četrtek na Twitterju zapisal, "Glasovali bomo", je danes s fotografijo javno pokazal, da je oddal svoj glas. "Glasoval sem. Skupaj smo neustavljivi v boju za demokraciji," je španski reprezentant zapisal ob fotografiji.

Oglasil se je tudi Puyol, nekdanji kapetan blaugrane, in na Twitterju na kratko zapisal: "Glasovanje, to je demokracija!"

Medtem pa je bil Xavi precej bolj oster in je rojakom namenil videoposnetek, ki ga je objavil tudi katalonski radio Rac1. "To, kar se danes dogaja v Kataloniji, je sramota brez primere. Nedopustljivo in nesprejemljivo je, da v demokratični državi ljudem ne do volijo izraziti svojega mnenja, jim prepovedo glasovati. Vso podporo mojim rojakom, vsem ljudem, ki so želeli mirno izkoristiti pravico do glasovanja," je dejal Xavi, ključna figura pri svetovnem in evropskem naslovu Španije v nogometu, ki je izjavo podal v katalonskem, španskem in angleškem jeziku.