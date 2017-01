Tajno poročilo: Amri je bil 'tedenska tema' oblasti

Anis Amri je moril s tovornjakom. (Foto: AP)

Nemški mediji so se dokopali do poročila, ki razkriva, kako zelo zaskrbljene so bile že leta 2015 oblasti zaradi Tunizijca Anisa Amrija, ki je nato konec leta 2016 z ukradenim tovornjakom napadel božični sejem v Berlinu in umoril 12 ljudi, 50 pa ranil, med njimi številne huje.

Bild.de piše, da je bil Amri od konca 2015 skoraj tedenska tema varnostnih in pravosodnih organov. Sumili so, da "nekaj namerava". Do njegovega pravega imena naj bi se dokopali šele 11. januarja lani, na podlagi fotografije, ki je bila posredovana iz Italije. Do takrat so ga poznali le pod imenom, s katerim je zaprosil za azil in je bilo lažno. Uporabljal naj bi od 4 do celo 14 lažnih imen.

Najprej se je na radarju oblasti znašel kot uživalec drog. Priljubljeni izbiri - kokain in ecstasy. Tudi preprodajal jih je - večinoma v berlinskem mestnem parku - Görlitzer Park. Amri je sicer že doma imel obsežno kriminalno kartoteko, zaradi prestopkov, povezanih z drogami.

Mediji se na podlagi poročila tudi sprašujejo, na kakšen način so oblasti Amrija nadzirale oziroma sodelovale z njim. Po nekaterih interpretacijah naj bi ga dojemale kot ovaduha s terena, saj naj bi občasno razkril podatke o kateri od terorističnih celic v Nemčiji.

Čeprav so Amrija na begu pred oblastmi v Italiji ubili, njegov primer ostaja predmet poglobljene preiskave, na podlagi katere želijo oblasti tudi izboljšati način odzivanja v primeru prepoznane grožnje. Javnost je namreč po napadih najbolj razburil podatek, da je bil Amri na radarju oblasti, pa ga vseeno niso uspeli ustaviti.