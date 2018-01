Merklova se optimistično podaja v nov krog pogajanj

Bo Merklovi uspelo prepričati stranke o oblikovanju nove koalicije? (Foto: AP)

Več kot tri mesece je že minilo od nemških volitev, pa Nemčija še vedno nima nove vlade. Nemška kanclerka Angela Merkel tako danes začenja nov krog koalicijskih pogajanj, da bi se vendarle končalo obdobje, ko je politika na mrtvi točki.

Petdnevni pogovori bodo potekali med krščanskimi demokrati (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD). Analitiki ocenjujejo, da je to najverjetneje zadnja priložnost za oblikovanje vlade.

Merklova v pogovore vstopa optimistično, CSU pušča odprte možnosti, SPD pa poudarja potrebo po modernizaciji države. "V te pogovore se podajam z optimizmom. V prihodnjih dneh bomo imeli polne roke dela, vendar smo pripravljeni doseči dobre rezultate," je novinarjem potem, ko je prvič po tednu dni vstopila v prostore socialdemokratov, kjer danes potekajo uvodni pogovori, povedala kanclerka. Ocenila je tudi, da bodo uvodni pogovori potekali hitro in intenzivno.

Prvak SPD Martin Schulz je ob začetku pogovorov izpostavil potrebo po modernizaciji in reformi države, predvsem na področju šolstva, naložb v nepremičnine, infrastrukture in druga področja. Vodja CSU Horst Seehofer je pred začetkom pogajanj novinarjem dejal, da njegova stranka v pogajanja v želji po dogovoru vstopa brez pogojevanja.

Če bodo pogovori propadli, bi Merklova načelno lahko oblikovala manjšinsko vlado z Zelenimi s podporo SPD. Je pa Merklova že večkrat dejala, da bi v takšnem scenariju raje videla nove volitve. A dejstvo je, da si vnovičnih volitev v Nemčiji ne želijo, saj se bojijo, da bi se lahko še okrepila desnica.

Levosredinska SPD je v desnosredinski vladi kanclerke sodelovala osem od zadnjih 12 let, a zgodovinsko slab izid stranke na septembrskih volitvah je Schulza streznil in se je odločil, da bo stranko zdaj pustil v opoziciji.

A pogovori med Merklovo in liberalno FDP in Zelenimi so propadli, tako so znova pritisnili na SPD. Kanclerka mora zdaj strankarske veljake v SPD prepričati, da imajo dovolj skupnih ciljev, da do marca začnejo tudi uradna pogajanja. Tudi Schulz bo moral člane stranke prepričati, da zveza s Merklovo ne izdaja njihovih osnovnih načel, navaja BBC.

S podobnimi očitki se sicer spoprijema tudi Merklova, ki ji očitajo, da je opustila tradicionalne vrednote desne sredine in je tako volivce pripeljala do tega, da so glasovali za skrajno desno stranko AfD, ki je zdaj prvič v parlamentu.

Na uspešnost pogajanj seveda upajo tudi v EU, saj je Nemčija največje evropsko gospodarstvo in je kot taka steber stabilnosti, potem ko se mora EU zdaj med drugim ukvarjati z odhodom Velike Britanije.