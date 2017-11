FOTO in VIDEO: Pokol v Teksasu izvedel 26-letni Devin Kelley, njegove žrtve so stare od pet do 72 let

Moškega, ki je v nedeljo opoldne po krajevnem času v vasi Sutherland Springs v Teksasu blizu mesta San Antonio času vstopil v baptistično cerkev in začel streljati, pri čemer je ubil 26 in ranil okoli 20 ljudi, so identificirali kot 26-letnega belca Devina Kelleya.

Dve osebi je ubil pred cerkvijo, 23 v cerkvi, ena oseba pa je umrla kasneje v bolnišnici. Nato je pobegnil, za njim pa je streljal oboroženi civilist. Prav v tistem trenutku je mimo cerkve pripeljal Johnnie Langendorff in omenjeni civilist ga je prosil, če lahko prisede k njemu. Skupaj sta nato oddrvela za strelcem. Kot je povedal za KSAT TV, je ta po nekaj kilometrih izgubil oblast nad vozilom in se zaletel. Ko sta pristopila k njegovemu vozilu, se ni premikal. Počakala sta kakšnih pet minut, dokler ni prispela policija. "Storila sva tisto, kar je bilo prav," je še dejal Langendorff.

Šerif okrožja Wilson nedaleč od mesta San Antonio Joe Tackitt je lokalnim medijem povedal, da so strelca ubili, vendar pa še ni jasno, ali mu je smrtno rano zadal eden od vernikov ali kdo drug. V njegovem avtu so našli še več orožja.

Tackitt je notranjost cerkve opisal kot "grozljivo". "Grozno je videti otroke, moške in ženske, kako ležijo tam. Nemočni. Eno je videti odraslega človeka, ampak petletnega otroka ..." Po njegovih bedesah verniki niso imeli nikakršnih možnosti, da bi strelcu pobegnili. "Najprej je nekaj strelov izstrelil pred cerkvijo, nato je vstopil in se sprehodil vse do oltarja. Nato se je napotil nazaj proti izhodu in začel streljati. Nikamor niso mogli pobegniti," je dejal.

Kelleyeve žrtve so stare od pet do 72 let. (Foto: AP)

Motiv za napad še ni znan, žrtve so stare od pet do 72 let

Kelleyeve žrtve so stare od pet do 72 let. Med mrtvimi je po poročanju lokalnih medijev tudi petletni otrok, 14-letna pastorjeva hči in ženska v osmem mesecu nosečnosti, med ranjenimi pa dve leti star otrok.

Policija motiva za napad še ne pozna. O strelcu je za zdaj znano le to, da je bil do pred nekaj leti zaposlen v logističnem centru zračnih sil v bazi v New Mexicu, od koder so ga leta 2014 nečastno odpustili, potem ko ga je vojaško sodišče obravnavalo zaradi nasilništva nad soprogo in otrokom.

Vas Sutherland Springs ima 400 prebivalcev in leži 48 kilometrov jugovzhodno od San Antonia.

Po podatkih policije je Kelley živel na obrobju San Antonia in po prvih podatkih ni bil povezan s kakšno teroristično organizacijo. Preiskovalci zdaj pregledujejo njegove zapise na družbenih omrežjih, da bi odkrili, kaj ga je gnalo v to krvavo dejanje. Med drugim naj bi že našli fotografijo polavtomatskega orožja.

Guverner Teksasa Gregg Abbott je dejal, da gre za največji strelski pokol v zgodovini Teksasa in nima besed za opis tega čistega zla.

Podobno je menil tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki se je na napad odzval iz obiska na Japonskem in sporočil, da spremlja zadevo. Za danes je napovedal, da bodo v znak žalovanja zastave spuščene na pol droga.

Teksaška orožarska zakonodaja je ena najbolj liberalnih v ZDA. (Foto: AP)

'Slišali smo zvok polavtomatskega orožja'

Ena od prič, Carrie Matula, je za NBC povedala: "Slišali smo zvok polavtomatskega orožja, bili smo le kakšnih 45 metrov stran od cerkve. To je majhna skupnost, vsi smo bili radovedni, kaj se dogaja."

Alena Berlanga je pretresljivo dejala: "To je grozljivo za našo malo vas. Dogodek bo zaznamoval prav vse, vsak namreč pozna nekoga, ki je bil prizadet."

Številni so izpostavili, da je v strelskem napadu umrla praktično polovica cerkvene skupnosti.

Župnik in njegova soproga v času streljanja nista bila v mestu, je povedal pastor sosednje cerkve River Oak Paul Buford. "Bili smo ravno sredi maše, ko so nas prijatelji začeli klicati in pretreseni sporočali, da se je v Prvi baptistični cerkvi zgodilo streljanje. Nekaj faranov je nemudoma odšlo na pomoč, nato smo pričeli moliti. Zdelo se nam je najbolje, da ostanemo, kjer smo in molimo."

V Teksasu orožje nosi praktično vsaka odrasla oseba

Teksaška orožarska zakonodaja je ena najbolj liberalnih v ZDA in orožje nosi praktično vsaka odrasla oseba. Kljub temu doslej tako hudega strelskega napada ni bilo. Leta 1991 je duševni bolnik zapeljal avtomobil skozi restavracijo in ubil 23 ljudi, natanko pred osmimi leti pa je vojaški psihiater v oporišču Fort Hood pobil 13 ljudi in čaka na usmrtitev.

Zadnji veliki strelski napad v ameriški cerkvi se je zgodil pred dvema letoma, ko je beli rasist vdrl v temnopolto cerkev v Charlestonu v Južni Karolini in pobil devet ljudi.

Strelski napadi so sicer v ZDA reden pojav zaradi enostavnega dostopa do orožja. Pred mesecem dni je strelec Las Vegasu iz hotelske sobe pobil z avtomatskim orožjem 48 ljudi, motiva za napad pa še vedno niso ugotovili.