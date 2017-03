Teroristi, preoblečeni v zdravnike, napadli kabulsko vojaško bolnišnico

Spopad med teroristi in varnostnimi oblastmi še vedno poteka. (Foto: AP)

Strelci, oblečeni kot zdravniki, so napadli vojaško bolnišnico v središču afganistanske prestolnice Kabul. Napad se je začel s samomorilsko eksplozijo v bolnišnici Sardar Mohammad Daud Khan, ki ima okoli 400 postelj. Nato so trije od petih napadalcev z avtomatskim orožjem in ročnimi bombami vstopili v kompleks.

Varnostne oblasti so obkolile bolnišnico v bližini prometnega križišča. Med tem ko se je obstreljevanje nadaljevalo, se je v bolnišnici zaslišala nova eksplozija. Boji med napadalci in policijo ter vojsko še vedno potekajo.

Umrle so najmanj tri osebe, a število smrtnih žrtev bi lahko bilo še višje.

Odgovornost za napad je prevzela teroristična skupina Islamska država. Talibani so vpletenost zanikali.

Predsednik Ashraf Ghani je dejal, da z napadom na bolnišnico teptajo človekove vrednote. ''V vseh verah so bolnišnice kraj, imun na spore in napad na bolnišnico je napad na celoten Afganistan,'' je dejal.