Teroristična organizacija Eta položila orožje

Eta je bila ustanovljena leta 1959, zakrivila je smrt več kot 850 ljudi. (Foto: AP)

Baskovska separatistična organizacija Eta se bo danes razorožila, je ob sklicevanju na pismo organizacije poročal britanski BBC. Eta bo vse svoje orožje predala predstavnikom baskovske civilne družbe in se razglasila za neoboroženo organizacijo.

"Dan razorožitve je jutri in radi bi opozorili, da lahko proces napadajo nasprotniki miru," je organizacija zapisala v petkovem pismu. Navedli so še, da bodo orožje predali v Bayonnu, francoskem mestu v baskovski regiji, pričakujejo pa, da se bo dogodka udeležilo več tisoč ljudi.

Že sredi marca je sicer organizacija sporočila, da se bo razorožila do 8. aprila.

Španska vlada je kasneje sporočila, naj Eta v zameno za razorožitev ne pričakuje ničesar. "Pridobila ne bo nobene prednosti ali politične koristi," je povedal španski minister za kulturo in tiskovni predstavnik vlade Mendez de Vigo.

Oblasti so prejele seznam lokacij, kjer je Eta skladiščila orožje, je sporočil Ram Manikkalingam, predstavnik IVC. Policija bo orožje zaplenila še danes, nato pa ga bo pregledal zunanji organ. Skrivališča se po navedbah virov nahajajo v departmajih Gers, Pireneji-Atlantik in Hautes-Pireneji. Strokovnjaki in poznavalci Ete so v preteklosti navajali, da naj bi imela organizacija še okoli 130 kosov ročnega strelnega orožja in dve toni eksploziva.

Organ, ki bo pregledal zaplenjeno orožje, med drugim sestavlja nekdanji generalni sekretar Interpola Raymond Kendall, ne priznavata pa ga niti francoska niti španska vlada.

Eta je orožje položila v francoskem mestu Bayonne. (Foto: AP)

Eta je bila ustanovljena leta 1959, v obdobju vladavine španskega diktatorja Francisca Franca in se je borila proti njegovemu zatiranju baskovskega jezika in kulture. Tudi po vrnitvi demokracije leta 1975 je nadaljevala boj za neodvisno Baskijo. V 40 letih nasilja je po poročanju Reutersa zakrivila smrt več kot 850 ljudi. Tako ZDA kot EU jo uvrščata med teroristične organizacije.

Oktobra 2011 je organizacija razglasila dokončno ustavitev oboroženega boja. Odtlej ni izvedla nobenega napada več.

Sobotna predaja orožja v francoskem mestu Bayonne ne pomeni, da bo Eta prenehala delovati kot politična skupina, a kot so sporočili njeni predstavniki, se je z danajšnjim dnem končalo politično nasilje v zahodni Evropi.