Teroristični napad na berlinski božični sejem bi lahko preprečili, kažejo preiskave

Napadalca Anisa Amrija so ubili italijanski policisti v streljanju v Milanu. (Foto: AP)

V preiskavi napada na božični sejem v Berlinu se je izkazalo, da je berlinski deželni preiskovalni urad (LKA) najverjetneje zadrževal ugotovitve preiskave o prekrških Anisa Amrija in jih morda celo priredil. Berlinska deželna vlada je zato zaradi namernega preprečevanja kaznovanja ovadila sodelavce LKA, je danes sporočil berlinski notranji senator Andreas Geisel.

Amri je 19. decembra lani s tovornjakom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Berlinu in ubil 12 ljudi. Štiri dni kasneje ga je blizu Milana ustavila policija in ga ubila v streljanju.

Geisel je pojasnil, da so odkrili dokument o nadzorovanju telefonskih klicev, iz katerega je razvidno, da so Amriju že novembra očitali preprodajo drog. Verjetno je, da takrat dokazov niso ocenili kot pomembnih in zato niso nadaljevali s preiskavo. Preprodaja drog namreč ni imela islamističnega ozadja, je dodal Geisel.

Kasneje pa so morda s spremembo vsebine in datuma skušali zadevo prikrili. Vendar je Geisel priznal, da so to samo domneve.

Do sedaj so preiskovalci verjeli, da je Amri preprodajal le zelo majhne količine drog, kar pa ne bi bil zadosten razlog za aretacijo. Vendar obstaja možnost, da so to oceno kasneje spremenili. Vendar bi Amrija lahko najverjetneje aretirali na podlagi organiziranega razpečevanja drog, je še dodal Geisel.

Sedaj preiskujejo, ali so dokument na LKA namenoma zadrževali. Proti več uslužbencem pa so uvedli disciplinske postopke. Več bo znano v prihodnjih dneh.