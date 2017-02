Terorizem pregnal turiste: v Parizu in okolici lani za 1,5 milijona manj turistov

V Parizu so lani zaznali za 8,8 odstotka manj tujih gostov v primerjavi z letom poprej. (Foto: AP)

Lani so v Parizu in regiji Ile-de-France imeli 31 milijonov hotelskih gostov, kar je 4,7 odstotka manj kot leto prej. To je večinoma posledica za 8,8 odstotka manjšega obiska tujih turistov, medtem ko je število francoskih gostov ostalo precej stabilno in se je zmanjšalo za 0,8 odstotka glede na leto 2015.

Število nočitev je v francoski prestolnici lani upadlo za 7,2 odstotka glede na leto 2015, pri tujih turistih je ta upad 10,8-odstoten. Največji izpad imajo na račun kitajskih, japonskih in italijanskih gostov. Pariz je tako lani obiskalo 268.000 manj Kitajcev (–21,5 odstotka), 225.000 manj Japoncev (–41,4 odstotka), 215.000 manj Italijanov (–26,1 odstotka) ter 65.000 manj Rusov (–27,6 odstotka).

Manj turistov so imele tudi številne pariške znamenitosti. (Foto: AP)

Upad turistov so zaznale tudi številne znamenitosti francoske prestolnice, kot so Slavolok zmage (–24 odstotkov), muzeja Louvre (–13,3 odstotka) in Orsay (–12,9 odstotka), grad Versailles (–9,8 odstotka) ter Disneyland Pariz (–9,5 odstotka). Nekatere druge znamenitosti pa je obiskalo celo več ljudi kot v letu 2015. Med njimi je kulturni center Pompidou, ki je lani zaznal za devet odstotnih točk več obiskovalcev kot v letu prej.

Val terorizma, ki je do zdaj zahteval že več kot 200 smrtnih žrtev, se je v Franciji začel pred dvema letoma, ko so islamistični teroristi januarja 2015 v Parizu napadli uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo in judovski supermarket ter ubili 17 ljudi. 13. novembra 2015 je bilo v nizu terorističnih napadov na bare in restavracije ter koncertno dvorano Bataclan v Parizu ubitih 130 ljudi. V množico ljudi na Angleški promenadi v letovišču Nica pa je 14. julija lani s tovornjakom zapeljal tunizijski napadalec in ubil 86 ljudi. Francija je zaradi terorizma že dve leti v stanju najvišje pripravljenosti.