Theresa May je trda pogajalka: ločitvenega dogovora glede brexita še ni

Britanska premierka Theresa May in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v pogajanjih o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih še nista dosegla preboja. Ločitvena vprašanja so pravice državljanov, finančna poravnava, glede katere naj bi se bili minuli teden zgodili določeni premiki, in meja na irskem otoku.

EU je Britaniji začetek decembra postavila kot rok, v katerem mora zagotoviti konkretne zaveze glede omenjenih treh vprašanj, če želi, da voditelji sredi meseca ocenijo, da je dosežen zadosten napredek za prehod v pogajanja o prihodnjih odnosih.

Stališča so zbližana, dogovora še ni, Donalda Tuska pa napredek navdušuje

Stališča smo precej zbližali, a popolnega dogovora še ni, potrebna so nadaljnja posvetovanja, pogajanja in pogovori, je povedal Juncker po srečanju z Mayevo. Pogovore je opisal kot iskrene in konstruktivne, britansko premierko pa kot trdo pogajalko.

Theresa May verjame, da bo razplet pozitiven in ugoden za vse. (Foto: AP)

To ni poraz, je začetek zadnjega kroga pogovorov, je poudaril predsednik komisije, ki še vedno verjame, da bo zadosten napredek mogoče doseči do vrha EU, ki bo sredi decembra.

Tudi Mayeva verjame, da je mogoč pozitiven razplet. Nekaj vprašanj je še, glede katerih se stališča razhajajo, pogovor je bil konstruktiven, obe strani delata trdo in v dobri veri, je še povedala britanska premierka.

Mayeva in Juncker sta skupaj podala izjavi za medije, na novinarska vprašanja pa nista odgovarjala. Mayeva je takoj zatem odšla na srečanje s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom, ki je pred tem po Twitterju ocenil, da je dogovor blizu.

"Povej mi, zakaj imam rad ponedeljke! Telefonski pogovor z irskim premierjem Leom Varadkarjem o napredku glede irskega vprašanja v brexitu. Približujemo se zadostnemu napredku na decembrskem vrhu EU," je tvitnil Tusk z referenco na hit skupine Boomtown Rats iz leta 1979.

Tusk je to sporočilo posredoval med kosilom Mayeve z Junckerjem in pred svojim srečanjem z britansko premierko.

Meja na irskem otoku je trd oreh

Iz Dublina so nato prišla sporočila, da bo irski politik Leo Varadkar posredoval pozitivno izjavo glede irskega vprašanja. "Sedaj imamo besedilo, ki bo varovalka, ki bo pomirila ljudi, da ne bo spet neprepustne meje na tem otoku," je dejal irski zunanji minister Simon Coveney.

Velika Britanija naj bi v pogajanjih po brexitu privolila v to, da bi na Severnem Irskem tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU - tudi iz notranjega trga in carinske unije - ohranili sedanjo zakonodajo s področja notranjega trga in carinske unije.

S tem se zakonodaja na Severnem Irskem ne bi razlikovala od tiste, ki velja na sosednjem Irskem oz. v EU, na irskem otoku pa bi se izognili nadzoru na meji. Tako bi zagotovili spoštovanje velikonočnega sporazuma iz leta 1998, ki je Severni Irski prinesel mir po več desetletjih nasilja.

Poslanci iz vrst unionistov so že napovedali, da bodo glasovali proti kakršnemu koli dogovoru, ki bo Severni Irski dal poseben status v odnosih z EU.

Tudi škotska premierka Nicola Sturgeon ni zadovoljna s posebnim statusom samo za Severno Irsko, ne pa tudi za Škotsko. "Če en del Združenega kraljestva lahko ohrani 'zakonodajno usklajenost' z EU ter dejansko ostane del notranjega trga (kar je prava rešitev za Severno Irsko), potem zagotovo ni praktičnih razlogov, da to ne bi bilo možno tudi za druge," je zapisala na družbenem omrežju Twitter.

"Ne moremo dovoliti, da bi nekateri deli Združenega kraljestva imeli boljše pogoje od ostalih," je tvitnil valižanski premier Carwyn Jones. "Če en del Združenega kraljestva še naprej lahko sodeluje v enotnem trgu in carinski uniji, potem pričakujemo, da bodo to ponudili tudi nam," je še zapisal.

Poseben status za Severno Irsko ni pogodu niti londonskemu županu Sadiqu Khanu, ki je povedal, da je velika večina Londončanov na lanskem referendumu glasovala za obstanek v EU ter da bi podoben dogovor za London v prestolnici zaščitil več deset tisoč delovnih mest.

V tiskovni službi britanske vlade so sicer že pred obiskom poudarili, da se je treba pogovarjati še o veliko stvareh in da bo današnji dan pomembna postaja na poti do ključnega decembrskega vrha EU.

Pritisk na Mayevo se stopnjuje. (Foto: AP)

Poleg vprašanja meje na irskem otoku, ki je na koncu najtrši oreh, sta med prednostnimi ločitvenimi vprašanji še finančna poravnava, glede katere naj bi se bili minuli teden zgodili določeni premiki, in pravice državljanov.

Pritisk na Mayevo je ogromen, tako iz njene vlade in stranke v povezavi s finančnimi vprašanji, kot iz severnoirske stranke DUP, ki preti z umikom podpore njeni manjšinski vladi, če bo pristala na dogovor glede irskega vprašanja, ki jim ne bi bil pogodu.