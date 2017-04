Tik pred prvim krogom volitev v Franciji napad na policiste

V streljanju na Elizejskih poljanah v Parizu sta umrla dva policista, poročajo francoski mediji, ki dodajajo, da je policija ubila strelca. Njegova identiteta še ni znana.

Notranje ministrstvo je potrdilo, da je šlo za napad na policijo, in sicer je en sam napadalec z avtomatskim orožjem začel streljati na parkirano policijsko vozilo. Sprožili so preiskavo, bombni tehniki pregledujejo vozilo napadalca, so dodali.

Območje so zaprli, preventivno so zaprli tudi dve postaji podzemne železnice.

Zaradi predsedniških volitev, katerih prvi krog bo v nedeljo, je varnost v Franciji močno poostrena. Terorizem in islamistični ekstremizem sta bili eni glavnih točk v kampanji in bi lahko tudi pomembno vplivali na izide. Francija se je morala v zadnjem obdobju soočiti s kar nekaj krutimi napadi.

Do streljanja je prišlo zgolj dva dneva po aretaciji dveh terorističnih osumljencev, ki naj bi načrtovala skorajšnji napad. Pri njiju so našli tudi orožje in eksploziv. Lahko bi šlo celo za napad ob nedeljskem prvem krogu predsedniških volitev.

V Franciji še vedno veljajo izredne razmere, ki so jih uveljavili po napadih leta 2015. Na ulicah je več tisoč vojakov in oboroženih policistov, ki poostreno varujejo tudi turistične točke, kot so Elizejske poljane.