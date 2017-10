Tillerson: Da sem Trumpu rekel 'idiot'? Niti slučajno

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je zanikal, da bi razmišljal o odstopu, prav tako tudi, da je predsedniku Donaldu Trumpu rekel "idiot". Na plan so namreč udarile govorice, da naj bi Tillersona podpredsednik Mike Pence prepričeval, naj ne zapusti pozicije državnega sekretarja.

"Podpredsednik Mike Pence me nikoli ni prepričeval, naj ostanem, saj nikoli nisem razmišljal o tem, da bi odšel," je po poročanju CNN izjavil Tillerson.

Z odgovorom na vprašanje, ali je predsednika Trumpa zares označil za "idiota", je nekaj časa okleval. "Od tam, odkoder prihajam, se ne ukvarjamo s takšnimi banalnimi stvarmi. Niti slučajno ne bom del poskusov, da bi razdvojili to administracijo," je dejal državni sekretar. Izjavo za javnost je dal med predsednikovim poletom v Las Vegasu.

V javnost so prišli namigi, da naj bi Tillerson letos poleti v Pentagonu predsedniku rekel idiot. Trumpa takrat sicer ni bilo zraven. Predsednik s temi namigi seveda ne more biti ravno zadovoljen, označil jih je za lažne novice in čiste izmišljotine.

Svojemu državnemu sekretarju popolnoma zaupam, je povedal na poti v Las Vegas.

Državni sekretar Rex Tillerson poskuša utišati govorice o odstopu. (Foto: AP)

'Težko razmerje'

Odnos Trumpa in Tillersona je sicer razburkan, je dejal neimenovani vir blizu vlade. Predsednik se zaveda, da bi še en odhod visokega vladnega predstavnika še bolj zamajal njegovo administracijo.

Belo hišo je v zadnjih mesecih namreč zapustilo že nekaj vplivnih politikov, prejšnji petek kot zadnji minister za zdravje Tom Price.

Govorice, da naj bi o odhodu razmišljal tudi Tillerson, so zbudile zaskrbljenost med senatorji. "Mislim, da so sekretar Tillerson, James Mattis in vodja kabineta John F. Kelly tisti, ki pomagajo naši državi obdržati stabilnost."

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Senders je govorice poskušala pomiriti z besedami, da ima Trump popolno zaupanje v Rexa Tillersona. "Če ga ne bi imel, Tillerson ne bi bil več na tem mestu," je dejala.