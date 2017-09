Tillerson se mudi na Kitajskem, v ospredju pogovorov naj bi bila Severna Koreja

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je z enodnevno zamudo zaradi tehnične okvare letala pripotoval v Peking, kjer se je najprej sestal s tamkajšnjim kolegom Wang Yijem.

Obisk se je zgodil v obdobju, ko se odnosi med dvema svetovnima velesilama po mesecih napetosti glede reševanja vprašanja severnokorejske krize očitno izboljšujejo.

"V ameriško-kitajskih odnosih trenutno vlada pozitiven zagon in to je pomembna priložnost za nadaljnji napredek," je dejal Wang. Ob tem je dodal, da bi bil še pomembnejši dogodek obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Tillerson je Wangu povedal, da se veseli izmenjave mnenj "o vprašanjih, ki so za nas velikega pomena, in predvsem začetka priprav na prihajajoči obisk predsednika Trumpa". Ta bo po poročanju tujih medijev novembra odpotoval v Azijo in obiskal Japonsko, Južno Korejo, Kitajsko, Vietnam in Filipine. V sklopu turneje, namenjene "soočenju s severnokorejsko grožnjo", se bo udeležil dveh večjih dogodkov oz. vrhov.

Tillerson se je pozneje sestal tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Nihče ni izrecno omenjal Severne Koreje, vendar pa bo to vprašanje zagotovo na dnevnem redu. Trump je večkrat pozval Xija, naj okrepi ekonomski pritisk na Pjongjang in tako prepriča uporniški režim, da opusti jedrske ambicije. Kitajska, najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Severne Koreje, je v odgovor podprla sankcije, ki jih je po zadnjem jedrskem poskusu proti režimu v Pjongjangu uvedel Varnostni svet ZN.

Peking je tako ta teden severnokorejskim podjetjem, ki delujejo v državi, naročil, naj do januarja zaprejo svoja vrata. Pred tem je država že omejila izvoz rafiniranih naftnih proizvodov od 1. oktobra in prepovedala uvoz tekstila iz sosednje države.

Kitajska sicer vztraja, da morajo sankcije spremljati okrepljena prizadevanja za organizacijo mirovnih pogovorov. A Trump in severnokorejski voditelj Kim Jong Un se še naprej obkladata z žaljivkami, zaradi katerih se mnogi bojijo izbruha nasilja.

Tillerson se bo po pogovorih z Wangom sicer sestal z državnim svetnikom v kitajski vladi Yang Jiechijem, nato pa še s Xijem.