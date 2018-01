Trump knjigo označil za fikcijo, sebe za 'stabilnega genija'

Donald Trump ima o sebi visoko mnenje. (Foto: AP)

Hodil sem na najboljšo fakulteto. Bil sem odličen učenec. Potem sem zaslužil milijarde in milijarde dolarjev. Postal sem eden največjih poslovnežev. Šel sem na televizijo, kjer sem bil 10 let izjemno uspešen, kot ste verjetno slišali. Kandidiral sem za predsednika enkrat in zmagal. Knjigo ocenjujem za fikcijo. Avtorja ne poznam, nikoli nisem delal intervjuja z njim, nikoli ni bil v ovalni pisarni. Donald Trump, ameriški predsednik, v odzivu na navedbe v knjigi

Avtor knjige o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu Michael Wolff je zatrdil, da je knjiga o aktualnem prvem možu ZDA nastala na podlagi okoli 200 intervjujev. Kljub prizadevanju Trumpa, da knjiga nikoli ne bi ugledala luči, je le-ta že na policah knjigarn in po številnih so se že prvi dan gnetli kupci, da bi čim prej izvedeli čim več sočnih podrobnosti. Nekaj so jih mediji že razkrili.

Trump je sicer dejal, da je knjiga ''dolgočasna in neresnična'', Wollfa pa je označil za ''zgubo''. Na številna vprašanja novinarjev o knjigi sicer noče odgovarjati. Zatrdil je, da se z Wolffom za knjigo ni pogovarjal, Wolff trdi nasprotno in dodaja, da pogovor ni bil neuraden (off the record).

Čeprav Trump zavrača navedbe, se nanje vseeno vseskozi odziva. Tokrat se je prek Twitterja odzval na vprašanja o njegovem duševnem zdravju. Zapisal je: ''Pravzaprav, skozi vse moje življenje, sta bili moji dve največji vrlini duševna stabilnost in da sem, res, zelo pameten. Šel sem od uspešnega poslovneža do velike televizijske zvezde do predsednika ZDA (v prvem poskusu). Mislim, da bi se to kvalificiralo ne le kot pameten, ampak kot genialen, sem zelo stabilen genij.''

Kaj naj bi o predsedniku rekel zunanji minister?

Na nekatere navedbe v knjigi je moral odgovarjati tudi ameriški zunanji minister Rex Tillerson, ki naj bi predsednika označil za ''kret**a''. Za CNN je dejal, da ''nimam razlogov, da bi se spraševal o duševnem zdravju'' predsednika. Dodal je, da Trump sicer ni tipičen predsednik, kar je splošno dejstvo in da so ga prav zaradi tega Američani tudi izvolili.

Donald Trump in Rex Tillerson (Foto: AP)

Tillerson je dodal, da s predsednikom še vedno gradita odnos, zanikal je, da je zaradi spora že imel željo po odstopu. Zatrdil je, da bo minister še celotno letošnje leto.

Trump kot ''velik otrok''?

Wolff je, kot navaja BBC, zapisal, da ekipa Bele hiše za svojega šefa meni, da je precej otročji, saj naj bi potreboval takojšnjo pohvalo. ''Vse se vrti okoli njega. Ta mož ne bere, ne sliši. Ampak je kot kroglica pri fliperju, ki skače sem ter tja.''