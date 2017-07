Tilleson države opozoril, naj ne pomagajo Severni Koreji. Oglasil se je tudi Kim Džong Un 

Severna Koreja naj bi se pripravljala tudi na nov jedrski test. (Foto: AP)

ZDA so potrdile, da je Severna Koreja testirala medcelinsko balistično raketo, ki bi po ocenah nekaterih strokovnjakov dosegla tudi Aljasko. Zunanji minister Rex Tillerson je testiranje ocenil za povečevanje grožnje ZDA in svetu in opozoril, da Washington ne bo nikoli sprejel z jedrskim orožjem oboroženo Severno Korejo.

Tillerson je še dodal, da je nujna globalna akcija, da se ustavi globalno grožnjo in opozoril, da države, ki tako ali drugače pomagajo Severni Koreji in ne izpolnjujejo resolucij Varnostnega sveta ZN, pomagajo ''nevarnemu režimu''.

ZDA so že pozvale k izrednemu srečanju Varnostnega sveta, ki naj bi se za zaprtimi vrati sestal danes. Kot odgovor na torkovo testiranje, so ZDA in Južna Koreja že opravile skupno vojaško vajo.

Strokovnjaki sicer menijo, da je Severna Koreja naredila napredek pri razvoju medcelinskih raket, da (še) nimajo sposobnosti prenašanja jedrskih konic. Prav temu so praviloma medcelinske rakete tudi namenjene. Minimalno takšne rakete letijo 5500 kilometrov, lahko pa dosežejo 10.000 kilometrov ali več. Severna Koreja je do zdaj pokazala dve različici takih raket - KN-08, ki ima doseg 11.500 kilometrov in KN-14 z dosegom 10.000 kilometrov, a do 4. julija še niso trdili, da so jih dejansko preizkusili.

Oglasil se je tudi Kim Džong Un

ZDA in svetu je svoje sporočilo posredoval tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ki je po navedbah državne tiskovne agencije dejal: ''Ameriški pankrti ne bodo veseli darila, ki sem jim ga poslal 4. julija (na dan praznika ameriške neodvisnosti)''.

Agencija je še poročala, da je bila raketa sposobna ponesti ''veliko, težko jedrsko konico'', ki bi lahko preživela vnovičen vstop v atmosfero.

Kim Džong Un je še dodal, da se dolgoletni spor z Washingtonom končuje in da se Pjongjang ne bo pogajal glede svojega orožja, razen če ne bodo ZDA svojih jedrskih groženj ne bo povsem končal. Kim Džong Un naj bi od svojih znanstvenikov še zahteval, naj ZDA čim večkrat pošljejo ''kakšno darilo''.