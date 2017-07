Tisoči v Srebrenici obeležujejo obletnico genocida

V Srebrenici se danes množice poklanjajo spominu na žrtve tamkajšnjega genocida, v katerem je bilo pred 22 leti ubitih več kot 8000 Bošnjakov. V mestu bo potekala slovesnost, med katero bodo v spominskem centru Potočari pokopali 71 v preteklem letu identificiranih žrtev.

Ceste proti Srebrenici so kot vsako leto polne avtomobilov in avtobusov. V organizacijskem odboru slovesnosti v Potočarih pričakujejo približno 20.000 udeležencev. Večino tujih gostov bodo tokrat predstavljali veleposlaniki v BiH.

(Foto: AP)

Muslimansko enklavo Srebrenico so 11. julija 1995 zavzele enote bosanskih Srbov. V dneh, ki so sledili, so v okolici mesta ubile približno 8300 moških in fantov. Njihova trupla so po koncu vojne odkrili v več množičnih grobiščih. Med 900 in 1000 jih še vedno velja za pogrešane.

V Potočarih so doslej pokopali 6504 ljudi, danes je načrtovan pokop še 71 žrtev, med katerimi je tudi ena ženska.

Današnje slovesnosti se ne bodo udeležili predstavniki Srbije, ker po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića niso prejeli vabila. Vučić je sicer znova obsodil dejanja v Srebrenici. Takšen zločin se ne bi smel nikoli več ponoviti, je dejal v ponedeljek zvečer, ob tem pa se je izognil omembi besed "pokol" ali "genocid".

Sedaj je po njegovih besedah pogled treba usmeriti v prihodnost - odnosi med Srbi in Bošnjaki so za prihodnost regije ključnega pomena, je dejal v televizijskem nastopu.

Današnje obletnice se spomnijo tudi v Sloveniji. Kot že tradicionalno se je tudi letos na pot od Velenja do Srebrenice odpravila skupina slovenskih kolesarjev, so sporočili iz kulturno-izobraževalnega zavoda Averroes. Dodajajo, da se predstavniki slovenske javnosti letos udeležujejo tudi pohoda miru dolgega približno 100 km.

Z minuto miru so se žrtvam genocida poklonili tudi v državnem zboru. (Foto: AP)

Predstavniki Islamske skupnosti v Sloveniji, med njimi mufti Nedžad Grabus, generalni tajnik Nevzet Porić in ljubljanski imam Senad Karišik pa se glede na navedbe zavoda udeležujejo slovesnosti v Potočarih. Poleg tega se bodo v Islamski skupnosti v Sloveniji danes ob 12. uri s posebno molitvijo spomnili vseh žrtev genocida v Srebrenici.

Z minuto miru so se žrtvam genocida poklonili tudi v državnem zboru. Kot je v nagovoru dejal predsednik DZ Milan Brglez, je spominjanje "namenjeno vsem srebreniškim žrtvam ..., preživelim in vsem, ki so v tem zločinu vseh zločinov izgubili svoje najdražje".

"In, ne nazadnje, namenjeno je vsem nam. Da srebreniške in druge tovrstne grozote vtkemo v naš kolektivni spomin in ga prenesemo na zanamce v upanju, da jim bo služil kot bridek opomin na posledice nepojmljivega sovraštva," je dejal.

Obletnice sta se v izjavi spomnila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in komisar za širitev Johannes Hahn. Kot sta zapisala, so vrednote, ki so bile dramatično kršene pred 22 leti, sedaj v središču evropske integracije BiH. V tej luči sta omenila tudi sredino srečanje voditeljev držav regije v Trstu.