Turisti, ki se bodo hoteli potopiti do razbitin famoznega Titanika, bodo za to odšteli sto tisoč evrov

Vsi poznamo zgodbo o Titaniku, večina si jo je pogledala na filmskem platnu. Turisti z globokimi žepi pa si bodo zdaj lahko privoščili še kaj več kot samo ogled filma – lahko se bodo dejansko podali v globine in si od blizu ogledali razbitine slavne potopljene ladje, ki je veljala za nepotopljivo.

Titanik se je na krstni svoji vožnji, v noči iz 14. na 15. april 1912, zaletel v ledeno goro in se po skoraj triurni agoniji potopil. (Foto: Reuters)

Potovalno podjetje v Londonu Blue Marble Private namreč že trži potope do razbitine, turistično ekskurzijo, s katerimi bodo začeli maja 2018. V sodelovanju z družbo OceanGate Expeditions bodo na osemdnevno potovanje turiste iz kanadske province Nova Fundlandija odpeljali do zadnjega počivališča slovite ladje, ki leži skoraj 4.000 metrov pod Atlantikom.

Morda bo prav to ena zadnjih možnosti za obisk Titanika. Sodeč po raziskavi, opravljeni leta 2016, naj bi namreč bakterije do leta 2030 uničile vse, kar je ostalo od famozne ladje.

Prvo potovanje za devet ljudi že razprodano

Prvo potovanje, na katerega bo lahko odšlo samo devet turistov, je – verjeli ali ne – že razprodano, in to kljub temu, da ta edinstvena izkušnja stane kar 105.129 ameriških dolarjev (skoraj 100.000 evrov) po osebi. Kot so v sporočilu za javnost zapisali v podjetju Blue Marble Private, je ta cena danes, upoštevajoč inflacijo, primerljiva z zneskom 4.350 dolarjev, kakršnega so potniki v tistih časih odšteli za vstopnico v prvem razredu na Titanikovi prvi in zadnji vožnji iz angleškega Southamptona v New York.

In kaj vse bo vključeno v to ceno? Skupina bo potovanje začela s helikopterskim prevozom na ekspedicijsko jahto, zasidrano nad razbitinami. Tam jih skupino poučili o delovanju ladje – tisti, ki si bodo želeli bolj angažirati, bodo lahko sodelovali pri orientaciji in celo pomagali posadki pri organizaciji potopov. Ne samo, da bodo obiskali kraj, kjer ležijo razbitine ladje, ki je bila dolga 269 metrov, široka 28 metrov in visoka 53,3 metrov, po trije naenkrat se bodo lahko vkrcali na posebno podvodno plovilo, narejeno iz titana in karbonskih vlaken, ki jih bo poneslo k Titanikovemu grobu. Tri ure si bodo povsem od blizu lahko ogledovali ladjin trup, kjer je 15. aprila 1912 za vedno ostalo pogubljenih 1500 duš.

Potopi bodo potekali podnevi in ponoči. Gostje bodo imeli tudi možnost, da raziskujejo polje razbitin, veliko 8 x 4,8 km, na katerem je končala večina notranje opreme ladje in večina žrtev potopa. "To območje je postalo dom številnim artefaktom, posutim po oceanskem dnu, kjer so skoraj nemoteno obstajali več kot stoletje," je povedala ustanoviteljica podjetja Blue Marble Elizabeth Ellis.

Za potop do Titanikovega groba bo treba odšteti skoraj 100.000 evrov. (Foto: Reuters)

Alternativa: Titanik na suhem

Podjetje, ki izlete že načrtuje tudi za poletje 2019, pa kot kaže že dobiva konkurenco. Rezervacije za potope do Titanika v letu 2018 - 2019 namreč že sprejema tudi losangeleška družba Bluefish, ki pa načrta potovanja in cene še ni potrdila.

Za tiste navdušence, ki jih Titanik zanima, a se bojijo globin, bodo poskrbeli Kitajci. Ti v provinci Sečuan, približno 1200 kilometrov od morja, namreč že izdelujejo repliko ladje, ki si jo bodo ljudje lahko ogledali na reki Qijiang, kjer bo zasidrana. V njej bodo plesna dvorana, teater in bazen, prav takšni, kot so bili na pravem Titaniku.

Še večje ambicije ima avstralski tajkun Clive Palmer, ki izdeluje identično repliko ladje, ki bi jo lahko dejansko splavili. Predvideno je bilo, da jo bo javnosti predstavil leta 2016, a se je vse skupaj zamaknilo v leto 2018.

Za običajne smrtnike, ki se navdušujejo nad ladijskimi razbitinami, pa na Severnem Irskem obstaja tudi muzej Titanika. Odprli so ga leta 2012, vse od tedaj pa ga je obiskalo že skoraj 3,5 milijona ljudi.

1. septembra 1985 je francosko-ameriški ekspediciji pod vodstvom Roberta Ballarda uspelo na globini 3.800 metrov odkriti najbolj slavno ladijsko razbitino na svetu. (Foto: Reuters)

Ladja, ki je veljala za nepotopljivo, se je potopila

Kot je znano,potopitev Titanika velja za eno največjih pomorskih nesreč v človeški zgodovini. Britanski potniški prekooceanski parnik je bil največja in najbolj razkošna potniška ladja na svetu. Imela je osem palub, nanjo se je lahko vkrcalo 2.432 potnikov in 892 članov posadke, v primeru nesreče je bilo na voljo 20 reševalnih čolnov za 1.179 ljudi, piše Wikipedia. Na krstni svoji vožnji, v noči iz 14. na 15. april 1912, se je zaletela v ledeno goro in se po skoraj triurni agoniji potopila. Pri tem je zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov in napačnega ravnanja posadke umrlo 1.503 ljudi, preživelo pa jih je le 705.

Vsi poizkusi iskanja potopljene ladje so se zaradi nedovršene tehnologije in velike globine izkazali za neuspešne. 1. septembra 1985 je francosko-ameriški ekspediciji pod vodstvom Roberta Ballarda uspelo na globini 3.800 metrov odkriti najbolj slavno ladijsko razbitino na svetu.

Do danes je ostanke ladje obiskalo že veliko odprav, nekatere izmed njih so na površje dvignile tudi številne ladijske predmete, ki so danes na ogled v muzejih, na dražbah in razstavah v čast Titanika. Začeli so se pojavljati različni načrti in teorije, kako bi potopljeno ladjo, ki se je med nesrečo celo prelomila, dvignili na površje. Med drugim so se pojavile ideje, da bi jo napolnili s ping-pong žogicami, stopljenim voskom ali vazelinom ali da bi zamrznili vodo okoli razbitine, jo nekako spremenili v ledeno goro in ga odvlekli do obale. Nič od tega se še ni uresničilo, ladja tako za zdaj ostaja tam, kjer ji je bilo očitno usojeno, da ostane.