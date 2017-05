Vedno več otrok na begu in žrtev plenilcev. 'Že en sam otrok brez spremstva je en otrok preveč'

Število otrok beguncev in migrantov brez spremstva je na globalni ravni doseglo rekordne vrednosti, saj so se vrednosti povečale za petkrat v primerjavi z letom 2010, opozarja Unicef. Po uradnih podatkih je bilo v letih 2015 in 2016 v 80 državah vsaj 300 tisoč otrok brez spremstva in ločenih od družin. V letih 2010 in 2011 je bilo takih 66 tisoč otrok. Unicef zato pred srečanjem voditeljev skupine G7 poziva svetovne voditelje k implementaciji šestih ukrepov za zaščito otrok na begu. "Ti otroci potrebujejo resnične zaveze vlad po vsem svetu, ki si morajo prizadevati za varne poti za otroke na begu," je povedal Forsyth. "Voditelji na vrhu G7 bi morali postati zgled in se prvi zavezati k implementaciji šestih ukrepov za zaščito otrok na begu."

Unicef predlaga naslednjih šest ukrepov:

1. Otroke begunce in migrante – še posebej otroke brez spremstva – je potrebno zaščititi pred izkoriščanjem in nasiljem.

2. Potrebno je ukiniti prakso pridržanja otrok migrantov in otrok, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter uvesti alternative.

3. Družine morajo ostati skupaj; to je najboljši način za zaščito otrok in zagotovitev pravnega statusa otrok.

4. Vsi otroci begunci in migranti morajo imeti zagotovljeno izobraževanje ter dostop do zdravstvenih in drugih kakovostnih storitev.

5. Prizadevati si je potrebno za reševanje izvornih razlogov za migracije.

6. Spodbujati je potrebno ukrepe za boj proti ksenofobiji, diskriminaciji in marginalizaciji.

Vse več otrok na begu žrtev tihotapcev

Unicefovo najnovejše poročilo Otrok je otrok: Zaščita otrok na begu pred nasiljem, zlorabo in izkoriščanjem (A Child is a Child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitation) nudi vpogled v zgodbe otrok beguncev in migrantov, razloge, zaradi katerih se podajajo na pot, in tveganja, s katerimi se srečujejo na poti. Poročilo razkriva, da se vse več otrok na begu odloča za izjemno nevarne poti, kjer pogosto padejo v nemilost tihotapcev in trgovcev z belim blagom.

'Že en sam otrok brez spremstva je en otrok preveč,' opozarjajo na Unicefu. (Foto: AP)

'Nerazumno je, da otrok ne zaščitimo pred tovrstnimi plenilci'

Razmere so tako zaskrbljujoče, da kličejo po globalnem sistemu zaščite, ki bi otroke zaščitil pred izkoriščanjem, zlorabami in smrtjo. "Že en sam otrok brez spremstva je en otrok preveč. Danes je na begu rekordno število otrok brez spremstva, odrasli pa jim ne zagotavljamo dovolj zaščite," je povedal Justin Forsyth, namestnik izvršnega direktorja Unicefa. "Neusmiljeni tihotapci in trgovci z belim blagom izkoriščajo ranljivost otrok za osebno korist; otrokom pomagajo prečkati mejo, da jih nato prodajo v suženjstvo ali prisilno prostitucijo. Nerazumno je, da otrok ne zaščitimo pred tovrstnimi plenilci."

'Vse, kar nam je obljubil, se je izkazalo za laž'

Po uradnih podatkih imata najvišji delež otrok med žrtvami trgovine z belim blagom Podsaharska Afrika (64 odstotkov) ter Srednja Amerika in Karibi (62 odstotkov).

V poročilu je tudi zgodba 17-letne Mary, deklice brez spremstva iz Nigerije. Na poti čez Libijo do Italije je doživela travmatično izkušnjo. Njen tihotapec se je spremenil v trgovca z belim blagom. "Vse, kar nam je obljubil – da bo z nami dobro ravnal, da bomo varni – se je izkazalo za laž," je povedala Mary. V Libiji je bila v ujetništvu več kot tri mesece. Bila je tudi zlorabljena. "Rekel je, da moram spati z njim, če želim, da me odpelje v Evropo. Posilil me je."

Otroci predstavljajo okoli 28 odstotkov vseh žrtev trgovine z belim blagom

V poročilu ugotavljajo, da je v 80 državah v letih 2015 in 2016 za azil zaprosilo 200.000 otrok brez spremstva. V letih 2015 in 2016 je bilo na meji med Mehiko in ZDA zadržanih 100.000 otrok brez spremstva. V Evropi je v letih 2015 in 2016 za azil zaprosilo 170.000 otrok brez spremstva. 92 odstotkov otrok, ki so v Italijo v letu 2016 in v prvih mesecih letošnjega leta prispeli prek morja, je bilo brez spremstva in ločenih od družin. Na globalni ravni otroci predstavljajo okoli 28 odstotkov vseh žrtev trgovine z belim blagom. 20 odstotkov tihotapcev je povezanih z mrežami trgovcev z belim blagom.